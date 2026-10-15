ABD enflasyonu beklentiyi aşınca Bitcoin 81 bin doların altına indi

Bitcoin, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından önce 84 bin dolara yaklaştı, ardından yönünü aşağı çevirdi. Perşembe günü erken saatlerde 80 bin 400 dolar civarına kadar gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,6 düşüşle 81 bin doların altında işlem gördü.

Enflasyon verisi ve Fed beklentisi

ABD’de gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon yüzde 2,6 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi yüzde 2,5 seviyesindeydi. Beklentiyi aşan veri, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden sertleştirdi. Daha sıkı para politikası ihtimali, doları desteklerken Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı kurdu.

ABD Merkez Bankası, dünyanın en etkili merkez bankalarından biri olarak küresel likidite koşullarını doğrudan etkiliyor. Bankanın bir sonraki toplantısı 27 ve 28 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Çekirdek enflasyonun yüzde 2,6 ile beklentinin üzerine çıkması, piyasalarda faiz artışı olasılığını yeniden öne aldı.

AI hisselerindeki satış baskısı piyasayı zorladı

Kripto varlıklardaki zayıflığa teknoloji hisselerindeki satış da eşlik etti. Nasdaq 100 vadeli endeksleri yüzde 1,2 gerilerken, yapay zeka şirketlerine yönelik büyüme iyimserliğinin zayıflaması risk iştahını sınırladı. Bu tablo, kripto piyasasında zaten kırılgan olan görünümü daha da baskıladı.

Anthropic, potansiyel yatırımcılara üçüncü çeyrek gelirinin 16,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ancak bu veri, şirketin büyüme hızında yavaşlamaya işaret eden bir unsur olarak değerlendirildi. Yapay zeka bağlantılı hisselerde görülen satış, daha geniş çaplı teknoloji algısını da olumsuz etkiledi.

Kripto piyasasında kayıplar genişledi

Satış dalgası yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. ZEC yüzde 11 düşüşle yaklaşık 1.100 dolara gerileyerek günün en sert kayıplarından birini yaşadı. Ether ise yüzde 5 değer kaybederek 2.370 dolar civarına indi. Piyasadaki geri çekilme, büyük varlıkların yanı sıra altcoinlerde de daha belirgin hissedildi.

Varlık Değişim Seviye Bitcoin Yüzde 2,6 düşüş 81 bin doların altı Ether Yüzde 5 düşüş 2.370 dolar ZEC Yüzde 11 düşüş 1.100 dolar

Kurumsal tarafta da çıkışlar sürdü. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinden çarşamba günü 261 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Spot ETF’ler, doğrudan Bitcoin tutan borsa yatırım fonları olarak kurumsal talebin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden bir günde 261 milyon dolarlık çıkış yaşanması, fiyat baskısının yalnızca vadeli piyasalardan kaynaklanmadığını gösterdi.

Piyasada kısa vadede 80 bin 400 dolar seviyesi izleniyor. Bitcoin’in günlük kapanışı bu seviyenin altında yapması halinde, alıcıların geçen perşembeden bu yana iki kez koruduğu bölgenin zayıflaması söz konusu olabilir.