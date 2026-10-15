Ekonomi

ABD enflasyonu beklentiyi aşınca Bitcoin 81 bin doların altına indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD enflasyonu beklentiyi aşınca $BTC’de satış hızlandı.
  • 📉 Bitcoin 84 bin dolara yaklaştıktan sonra 80 bin 400 dolar civarına geriledi.
  • 🧭 AI hisselerindeki satış ve ETF’lerden 261 milyon dolarlık çıkış baskıyı artırdı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından önce 84 bin dolara yaklaştı, ardından yönünü aşağı çevirdi. Perşembe günü erken saatlerde 80 bin 400 dolar civarına kadar gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,6 düşüşle 81 bin doların altında işlem gördü.

İçindekiler
1 Enflasyon verisi ve Fed beklentisi
2 AI hisselerindeki satış baskısı piyasayı zorladı
3 Kripto piyasasında kayıplar genişledi

Enflasyon verisi ve Fed beklentisi

ABD’de gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon yüzde 2,6 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi yüzde 2,5 seviyesindeydi. Beklentiyi aşan veri, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden sertleştirdi. Daha sıkı para politikası ihtimali, doları desteklerken Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı kurdu.

ABD Merkez Bankası, dünyanın en etkili merkez bankalarından biri olarak küresel likidite koşullarını doğrudan etkiliyor. Bankanın bir sonraki toplantısı 27 ve 28 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Çekirdek enflasyonun yüzde 2,6 ile beklentinin üzerine çıkması, piyasalarda faiz artışı olasılığını yeniden öne aldı.

AI hisselerindeki satış baskısı piyasayı zorladı

Kripto varlıklardaki zayıflığa teknoloji hisselerindeki satış da eşlik etti. Nasdaq 100 vadeli endeksleri yüzde 1,2 gerilerken, yapay zeka şirketlerine yönelik büyüme iyimserliğinin zayıflaması risk iştahını sınırladı. Bu tablo, kripto piyasasında zaten kırılgan olan görünümü daha da baskıladı.

Anthropic, potansiyel yatırımcılara üçüncü çeyrek gelirinin 16,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ancak bu veri, şirketin büyüme hızında yavaşlamaya işaret eden bir unsur olarak değerlendirildi. Yapay zeka bağlantılı hisselerde görülen satış, daha geniş çaplı teknoloji algısını da olumsuz etkiledi.

Kripto piyasasında kayıplar genişledi

Satış dalgası yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. ZEC yüzde 11 düşüşle yaklaşık 1.100 dolara gerileyerek günün en sert kayıplarından birini yaşadı. Ether ise yüzde 5 değer kaybederek 2.370 dolar civarına indi. Piyasadaki geri çekilme, büyük varlıkların yanı sıra altcoinlerde de daha belirgin hissedildi.

VarlıkDeğişimSeviye
BitcoinYüzde 2,6 düşüş81 bin doların altı
EtherYüzde 5 düşüş2.370 dolar
ZECYüzde 11 düşüş1.100 dolar

Kurumsal tarafta da çıkışlar sürdü. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinden çarşamba günü 261 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Spot ETF’ler, doğrudan Bitcoin tutan borsa yatırım fonları olarak kurumsal talebin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden bir günde 261 milyon dolarlık çıkış yaşanması, fiyat baskısının yalnızca vadeli piyasalardan kaynaklanmadığını gösterdi.

Piyasada kısa vadede 80 bin 400 dolar seviyesi izleniyor. Bitcoin’in günlük kapanışı bu seviyenin altında yapması halinde, alıcıların geçen perşembeden bu yana iki kez koruduğu bölgenin zayıflaması söz konusu olabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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