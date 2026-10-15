Kriptoda üç çeyreklik düşüş bitti, piyasaya 840 milyar dolar eklendi

Kripto para piyasası, 2026’nın üçüncü çeyreğinde üç çeyrektir süren düşüş serisini sonlandırdı. CoinGecko’nun 2026 üçüncü çeyrek kripto sektörü raporuna göre toplam piyasa değeri yüzde 39,6 artarak yaklaşık 3 trilyon dolara ulaştı. Böylece piyasa, 2024’ün son çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik yükselişini kaydetti. Ancak fiyatlardaki toparlanmaya rağmen işlem hacimlerinin gerilemesi dikkat çekti.

Çeyrek boyunca toplam piyasa değerine 840,1 milyar dolar eklendi. Haziran sonunda yaklaşık 2,1 trilyon dolar olan piyasa değeri, eylül sonunda 2,96 trilyon dolara yükseldi. Bu güçlü toparlanmaya rağmen piyasa, yıl başındaki seviyesinin yüzde 4 altında kaldı.

Yükselişin yarısından fazlası ağustosta gerçekleşti. ABD Hazinesinin uzun vadeli devlet tahvillerinde planlanan geri alımları en az iki katına çıkaracağını açıklaması ve spot Bitcoin ETF’lerine devam eden net girişler, piyasayı destekledi. Toplam piyasa değeri yalnızca ağustosta yüzde 21,8 artarak 489,8 milyar dolar büyüdü.

CLARITY Act tasarısının 15 Eylül’de Senatodaki kritik usul oylamasında ilerleyememesi de yükselişi kalıcı biçimde durdurmadı. Piyasa değeri, 21 Eylül’de yaklaşık 3 trilyon dolarla çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı.

Ethereum öne çıktı, HYPE rekor kırdı

CoinGecko verilerine göre Ethereum, üçüncü çeyrekte yüzde 71 değer kazanarak 2.684 dolara yükseldi. Bitcoin ve diğer büyük kripto paraları geride bırakan ETH, kendi fiyatındaki üç çeyreklik düşüş serisini de sona erdirdi.

Ethereum’daki toparlanmanın önemli desteklerinden biri, ABD’deki spot ETH ETF’lerine gerçekleşen 3,1 milyar dolarlık net giriş oldu. Bu tutar, 2026’nın ilk yarısında kaydedilen net çıkışların tamamını telafi etti. Buna karşılık Ethereum’un günlük ortalama işlem hacmi, önceki çeyrekteki 15 milyar dolardan yüzde 23,2 düşüşle 11,5 milyar dolara geriledi.

Raporda Ethereum’un beklenen Glamsterdam güncellemesine de değinildi. İkinci çeyrekte ertelenen güncelleme, üçüncü çeyrekte de ana ağa ulaşmadı. Test ağlarındaki uygulama süreci devam ederken Sepolia aktivasyonu 6 Ekim’de gerçekleşti.

Hyperliquid’in HYPE tokenı ise ABD’den gelen olumlu düzenleme haberleriyle yükseldi. Rapora göre ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Ağustos’ta, CFTC Başkanı Michael Selig’in Hyperliquid’i ABD pazarına taşımak için çalıştığını açıklaması, dört günde yüzde 40,5’lik yükselişi tetikledi. HYPE bu süreçte 82 dolarla o tarihteki rekorunu kırarken 23 Eylül’de 98 dolara ulaşarak yeni zirvesini gördü.

HYPE’ın günlük ortalama işlem hacmi de önceki çeyreğe göre yüzde 35,2 artarak 850 milyon dolara çıktı.

Çeyreğin dikkat çeken diğer gelişmesi Robinhood Chain’in hızlı büyümesiydi. 1 Temmuz’daki halka açık lansmanından bu yana 88,9 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşan ağ, günlük ortalama 9,5 milyon işlemle en aktif üçüncü blokzincir haline geldi.

Başlangıçta tokenlaştırılmış hisseler ve gerçek dünya varlıkları için geliştirilen ağda, memecoin işlemleri öne çıktı. Ağ üzerindeki merkeziyetsiz borsaların günlük işlem hacmi, 1 Temmuz’daki 1,3 milyon dolardan 4 Eylül’de 3,5 milyar dolara kadar yükseldi. Raporda bu büyümede Cashcat memecoin’i ve Pons gibi token çıkarma platformlarının etkisine işaret edildi.

Spot hacimler gerilerken vadeli işlemlerde açık pozisyonlar arttı

CoinGecko’nun raporu, fiyat artışları ile işlem aktivitesi arasındaki ayrışmayı da ortaya koydu. Kripto piyasasında günlük ortalama işlem hacmi, önceki çeyreğe göre yüzde 8,6 azalarak 73,3 milyar dolara indi. Böylece bu göstergede üst üste üçüncü çeyrekte de düşüş yaşandı. Bununla birlikte çeyrek içinde hareketlilik arttı; temmuzda 57,7 milyar dolar olan günlük ortalama hacim, eylülde 94,8 milyar dolara yükseldi.

En büyük 10 merkezi borsanın toplam spot işlem hacmi ise yüzde 14,2 düşerek 1,93 trilyon dolardan 1,65 trilyon dolara geriledi. Temmuzda 443,6 milyar dolara kadar düşen aylık hacim, ağustosta 712,3 milyar dolara toparlandı.

Binance, daralan spot piyasada payını büyüttü. Borsanın pazar payı ikinci çeyrekteki yüzde 38,7’den yüzde 42,7’ye yükseldi. Binance, ilk 10 içinde çift haneli pazar payına sahip tek borsa oldu.

Eylülde ilk 10’daki bütün borsalar çift haneli hacim artışı kaydetti. Upbit, aylık yüzde 83,9 büyümeye rağmen çeyrek toplamında yüzde 33,7’lik hacim kaybıyla en sert gerilemeyi yaşadı. Bitget ise ilk 10’dan çıkarak 11’inci sıraya düştü.

Spot işlemlerdeki zayıflığa karşılık, sürekli vadeli işlemlerde açık pozisyonlar hızla arttı. En büyük 10 merkezi vadeli işlem borsasındaki toplam açık pozisyon büyüklüğü, yüzde 40,6 yükselerek çeyreği 100 milyar doların üzerinde tamamladı. Böylece 2025’in üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez bu seviyenin üzerinde çeyrek kapanışı gerçekleşti.

Binance, Bybit, MEXC, Gate, Bitget ve Kraken’de açık pozisyon büyüklüğü yüzde 40’ın üzerinde arttı. Binance, 12,7 milyar dolarlık artışla mutlak büyüklük bakımından öne çıktı. Buna karşılık KuCoin’de yüzde 41,2, Deribit’te ise yüzde 18,9 düşüş yaşandı.

CoinGecko’nun verileri, üçüncü çeyrekte fiyatların güçlü biçimde toparlandığını, ancak işlem hacimlerinin bu yükselişe aynı ölçüde eşlik etmediğini gösterdi. Vadeli işlemlerdeki açık pozisyonların spot hacimlerden daha hızlı toparlanması ve borsalar arasındaki farklılaşma, büyümenin piyasanın tamamına eşit biçimde yayılmadığını ortaya koydu.