Vitalik Buterin, Ethereum’da hız yarışının bittiğini açıkladı

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, sıfır bilgi kanıtlarının öne çıktığı yeni dönemde önceliğin artık hız değil güvenlik olması gerektiğini söyledi. X üzerinden paylaşım yapan Buterin, ZKsync’in Airbender ekibini ulaştığı yeni eşik nedeniyle kutladı ve hız yarışının kesin biçimde sona erdiğini belirtti. Buterin, zkEVM geliştiren ekiplerin bundan sonra tüm odağını güvenliğe vermesini istedi.

Güvenlik için üç temel hedef

Buterin, biçimsel doğrulama için üç ana hedef sıraladı. İlk hedef, kanıtların dayandığı matematiksel yapının Ethereum teknik özellikleriyle birebir örtüştüğünün ispatlanması. İkinci hedef, bir bloktaki gas miktarına göre kanıt üretim maliyetine katı bir üst sınır getirilmesi. Üçüncü başlık ise doğrudan kanıt sisteminin kendi güvenliği oldu.

zkEVM, Ethereum işlemlerini matematiksel kanıtlarla doğrulayan bir ölçeklendirme yaklaşımı olarak biliniyor. ZKsync ise bu alanda çalışan katman 2 projeleri arasında yer alıyor. Buterin’in vurgusu, Ethereum yol haritasında sıfır bilgi kanıtlarının blok doğrulama sürecinde daha fazla yer alacağı bir döneme denk geliyor.

Mini sözlük: zkEVM, Ethereum Sanal Makinesi ile uyumlu çalışan ve işlemleri sıfır bilgi kanıtlarıyla doğrulayan sistemleri ifade eder. Biçimsel doğrulama ise bir yazılım ya da sistemin, matematiksel yöntemlerle tanımlanan kurallara eksiksiz uyduğunu test eden güvenlik yaklaşımıdır.

Vitalik Buterin, hız yarışının artık kesin olarak kazanıldığını ve zkEVM geliştiren ekiplerin bundan sonra bütünüyle güvenliğe odaklanması gerektiğini vurguladı.

Buterin’e göre hızlı çalışan ancak hatalı sonuç üreten bir kanıt sistemi Ethereum için ciddi risk taşıyor. Ağır bloklarda kanıt üretim maliyetinin aşırı yükselmesi de küçük doğrulayıcılar ve daha sınırlı kaynaklara sahip operatörler üzerinde baskı kurabilir. Bu durum, ağın merkezsiz yapısını zayıflatabilecek unsurlar arasında görülüyor.

ETH fiyatında baskı sürüyor

Bu teknik mesaj, ETH fiyatının zayıf seyrettiği bir dönemde geldi. Ethereum günlük grafikte 2.365 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviye, eylül sonlarında görülen yaklaşık 2.800 dolarlık tepeye göre yüzde 15 gerilemeye işaret ediyor. Fiyat, 2.490 ve 2.550 dolar çevresindeki hareketli ortalamaların altına inerken, 2.360 dolar bandında tutunmaya çalışıyor.

Aşağı yönde 2.305 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu bölge, son dönemde görülen 2.313 dolarlık dip seviyenin hemen altında bulunuyor. İşlem hacmi istikrarlı seyretse de güçlü görünmüyor. Göreceli güç endeksi ise 38 civarında yer alıyor; bu tablo satış baskısının sürdüğüne işaret ederken, kısa vadeli tepki ihtimalini de tamamen dışlamıyor.

Ethereum’da 2.490 doların yeniden aşılması, piyasanın toparlanma yönünde ilk daha net sinyali olarak görülüyor.

Teknik yol haritasında yön netleşiyor

Buterin’in açıklamaları kısa vadeli fiyat hareketi için doğrudan tetikleyici olarak değerlendirilmiyor. Güvenlik odaklı geliştirme süreçleri genellikle yavaş ilerliyor ve piyasa oyuncularının anlık tepkisini sınırlı tutabiliyor. Buna rağmen mesaj, Ethereum’un teknik yol haritasında hangi önceliklerin öne çıkacağını daha net hale getiriyor.

Geliştirici ekiplerin bu çerçeveyi benimsemesi halinde, Ethereum ağı daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha güvenilir kanıt sistemlerine yaklaşabilir. Kısa vadede ise fiyat görünümünde belirleyici unsur grafik olmaya devam ediyor. 2.305 doların altına inilmesi halinde, ağustostan bu yana süren daha geniş toparlanma yapısı baskı altına girebilir.