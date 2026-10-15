Kripto Para

Beyaz Saray kripto konseyi yöneticisi Patrick Witt görevinden ayrıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Patrick Witt, Beyaz Saray Kripto Konseyi'ndeki görevinden ayrıldığını açıkladı.
  • 📌 Witt, özel sektörde Amerikan yeniliğini desteklemeyi sürdüreceğini ve $XRP gibi dijital varlıklar için daha parlak bir gelecek gördüğünü söylemedi, genel bir iyimserlik paylaştı.
  • 🧭 Ayrılık, CLARITY Act'in Senato'da ilerleyemediği bir dönemde gerçekleşti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Beyaz Saray Kripto Konseyi’nin eski icra direktörü Patrick Witt, görevden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD’de teknolojik yeniliği bu kez özel sektörde desteklemeyi sürdüreceğini söyledi. Witt, mevcut yönetimde görev almayı kariyerinin en önemli deneyimlerinden biri olarak nitelendirdi.

İçindekiler
1 Görevden ayrılığın ardından ilk açıklama
2 Kripto düzenlemelerine vurgu yaptı
3 CLARITY Act sürecindeki belirsizlik sürüyor

Görevden ayrılığın ardından ilk açıklama

Witt, X üzerinden yayımladığı uzun açıklamada, yönetimde geçirdiği döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray, 14 Ekim’de Witt’in Kripto Konseyi’ndeki geçici görevinin sona erdiğini duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Witt’in icra direktörlüğü de fiilen tamamlandı.

Patrick Witt, dijital varlık politikalarının şekillendirildiği süreçte Beyaz Saray Kripto Konseyi’nin idari koordinasyonunda görev aldı. Ancak yeni görevine ilişkin ayrıntı vermedi. Yakın dönemde daha fazla bilgi paylaşacağını belirtti.

Witt, yönetimde görev yapmanın hayatının en büyük ayrıcalıklarından biri olduğunu, bundan sonraki dönemde ise Amerikan teknolojik yeniliğini özel sektörde desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kripto düzenlemelerine vurgu yaptı

Açıklamasında yönetimin kripto alanındaki bazı politika adımlarına da değinen Witt, özellikle GENIUS Act’in yasalaşmasını ve CLARITY Act sürecindeki ilerlemeyi öne çıkardı. Bu başlıklar, Washington’da dijital varlıklar için daha net bir çerçeve oluşturma çabasının önemli parçaları arasında görülüyor.

Witt ayrıca Beyaz Saray’daki eski çalışma arkadaşı David Sacks’a liderliği ve rehberliği için teşekkür etti. Bunun yanı sıra SEC Başkanı Paul Atkins, CFTC Başkanı Brian Quintenz, Hazine Bakanı Scott Bessent ve dijital varlık mevzuatına destek veren bazı yasa yapıcıların katkılarını andı.

Witt, düzenleyici kurumlar ile seçilmiş yetkililerin katkısı sayesinde ABD’de dijital varlık yeniliğinin geleceğine iyimser baktığını ve ülkenin küresel kripto merkezi olma hedefinin bu destekle güç kazandığını ifade etti.

CLARITY Act sürecindeki belirsizlik sürüyor

Witt’in ayrılığı, yönetimin kripto politikası açısından hassas bir döneme denk geldi. Dijital varlıklar için kapsamlı bir federal düzenleme çerçevesi oluşturmayı amaçlayan CLARITY Act, kısa süre önce Senato’da ilerleyemedi. Bu durum, sektörde uzun süredir beklenen yasal netliğin zamanlamasına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Witt’in açıklamaları, görev değişikliğine rağmen Washington’da kripto düzenlemeleri etrafındaki temasların süreceğine işaret etti. Bununla birlikte, özel sektörde üstleneceği yeni rolün dijital varlık politikalarıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığı henüz netleşmedi.

Yönetim cephesinde öne çıkarılan hedef, ABD’yi dijital varlıklar alanında küresel ölçekte daha rekabetçi bir merkez haline getirmekti. Ancak Senato’daki son tablo, bu hedef doğrultusunda düzenleme sürecinin kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebileceğini gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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