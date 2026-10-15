Küresel borsalarda sert satış: Yapay zeka rallisine güven sarsıldı

Yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişeler, çip hisselerinde sert satışlara yol açarak küresel borsalardaki kayıpları derinleştirdi. Güney Kore’de Kospi endeksi gün içinde yüzde 8’e varan düşüşle kısa süreli işlem durdurmaya neden olurken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneldi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2,8 gerileyerek temmuzdan bu yana en düşük kapanışına doğru ilerledi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,9 düşerken, Avrupa borsalarının vadeli kontratları açılışta yaklaşık yüzde 1’lik kayba işaret etti.

Çip hisselerinde satış dalgası derinleşti

ABD’de çip hisselerinde başlayan satışlar, Asya piyasalarında da etkisini gösterdi. Güney Kore’nin önde gelen teknoloji şirketleri Samsung ve SK Hynix’in hisseleri yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

Satışların merkezinde, yapay zekaya yatırılan milyarlarca doların yeterli getiri sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soru işaretleri yer aldı. Bu belirsizlik, yapay zeka rallisinin sürdürülebilirliğine yönelik kaygıları artırırken yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle ABD Hazine tahvilleri değer kazandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan düşerek yüzde 5,11’e, iki yıllık tahvil faizi ise 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,72’ye indi.

Enflasyon ve faiz beklentileri piyasaların odağında

Hisse senetlerindeki satışlara, enflasyon ve para politikasına ilişkin belirsizlikler eşlik etti. ABD’de enflasyonun son beş ayın en hızlı artışını göstermesi, daha önce ilave faiz artırımı beklentilerini güçlendirmişti. Yatırımcıların Fed’in politika görünümünü yeniden değerlendirdiği süreçte dolar zayıfladı.

Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatları da enflasyon kaygılarını besledi. Bu durum, merkez bankalarının daha agresif sıkılaşmaya gidebileceği beklentisini gündemde tuttu.

Piyasaların dikkati şimdi Fed Başkanı Warsh’ın cuma günü Bangkok’ta yapacağı açıklamalara çevrildi. Yatırımcılar, kalıcı enflasyon baskısı ve hisse senetlerinde yeniden artan satışlar karşısında faizlerin izleyeceği yola ilişkin mesajları takip edecek.