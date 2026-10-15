Ekonomi

Küresel borsalarda sert satış: Yapay zeka rallisine güven sarsıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin kaygılar, çip hisseleri öncülüğünde küresel borsalardaki kayıpları derinleştirdi.
  • 🇰🇷 Kospi gün içinde yüzde 8’e kadar gerilerken Samsung ve SK Hynix hisseleri yüzde 10’dan fazla düştü.
  • 🏦 Güvenli liman talebiyle ABD tahvilleri yükseldi; 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,11’e indi.
  • 🛢️ Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini beslerken gözler Warsh’ın cuma günkü açıklamalarına çevrildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişeler, çip hisselerinde sert satışlara yol açarak küresel borsalardaki kayıpları derinleştirdi. Güney Kore’de Kospi endeksi gün içinde yüzde 8’e varan düşüşle kısa süreli işlem durdurmaya neden olurken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneldi.

İçindekiler
1 Çip hisselerinde satış dalgası derinleşti
2 Enflasyon ve faiz beklentileri piyasaların odağında

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2,8 gerileyerek temmuzdan bu yana en düşük kapanışına doğru ilerledi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,9 düşerken, Avrupa borsalarının vadeli kontratları açılışta yaklaşık yüzde 1’lik kayba işaret etti.

Çip hisselerinde satış dalgası derinleşti

ABD’de çip hisselerinde başlayan satışlar, Asya piyasalarında da etkisini gösterdi. Güney Kore’nin önde gelen teknoloji şirketleri Samsung ve SK Hynix’in hisseleri yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.

Satışların merkezinde, yapay zekaya yatırılan milyarlarca doların yeterli getiri sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soru işaretleri yer aldı. Bu belirsizlik, yapay zeka rallisinin sürdürülebilirliğine yönelik kaygıları artırırken yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle ABD Hazine tahvilleri değer kazandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan düşerek yüzde 5,11’e, iki yıllık tahvil faizi ise 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,72’ye indi.

Enflasyon ve faiz beklentileri piyasaların odağında

Hisse senetlerindeki satışlara, enflasyon ve para politikasına ilişkin belirsizlikler eşlik etti. ABD’de enflasyonun son beş ayın en hızlı artışını göstermesi, daha önce ilave faiz artırımı beklentilerini güçlendirmişti. Yatırımcıların Fed’in politika görünümünü yeniden değerlendirdiği süreçte dolar zayıfladı.

Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatları da enflasyon kaygılarını besledi. Bu durum, merkez bankalarının daha agresif sıkılaşmaya gidebileceği beklentisini gündemde tuttu.

Piyasaların dikkati şimdi Fed Başkanı Warsh’ın cuma günü Bangkok’ta yapacağı açıklamalara çevrildi. Yatırımcılar, kalıcı enflasyon baskısı ve hisse senetlerinde yeniden artan satışlar karşısında faizlerin izleyeceği yola ilişkin mesajları takip edecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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