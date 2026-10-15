Bitcoin 81 bin dolarda! ETF’lerden çıkış, madencilik hisselerinde sert düşüş: Hızlı dönüş gelir mi?

Bitcoin, spot borsa yatırım fonlarından (ETF) para çıkışlarının ve beklentileri aşan ABD enflasyonunun gölgesinde 81 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’leri 14 Ekim’de toplam 261,46 milyon dolar net çıkış kaydederken, yapay zekâ altyapısına yatırım yapan Bitcoin madencilerinin hisselerinde de sert düşüşler yaşandı.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in güncel fiyatı 81 bin dolar. SoSoValue verileri, spot Bitcoin ETF’lerindeki çıkışların büyük ölçüde Fidelity ve BlackRock fonlarında yoğunlaştığını gösteriyor. Fidelity’nin FBTC fonundan 152,73 milyon dolar, BlackRock’ın IBIT fonundan ise 110,94 milyon dolar çıktı. İki fondaki toplam net çıkış 263,67 milyon dolara ulaştı.

Bitwise’ın BITB fonuna giren 2,22 milyon dolar, bu çıkışları kısmen dengeledi. Grayscale’in GBTC ve BTC fonları, ARK 21Shares’in ARKB fonu ve diğer ürünlerde ise net giriş veya çıkış görülmedi.

Enflasyon verisi madencilik ve teknoloji hisselerini vurdu

Piyasalardaki satışların tetikleyicisi, ABD’de eylül ayına ilişkin yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,6 olan beklentiyi aşarak yüzde 3,7 gelmesi oldu. Orta Doğu’daki savaşla bağlantılı benzin fiyatı artışları enflasyonu yukarı taşırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden sıkılaşmaya gidebileceği endişesini artırdı. Ekim ayında faiz artırımı olasılığı gün içinde kısa süreliğine yüzde 50’yi aştı, ardından geriledi.

Faiz endişeleri özellikle yapay zekâ altyapısına yönelen Bitcoin madencilerini etkiledi. ABD’de 14 Ekim işlemlerinde TeraWulf yüzde 12,64, Core Scientific yüzde 12,44, Cipher Mining yüzde 12,35 ve IREN yüzde 12,2 değer kaybetti. Riot Platforms, Bitdeer, Mara Holdings ve CleanSpark hisseleri de satış baskısı altında kaldı.

Düşüşler, yapay zekâ altyapısı şirketlerindeki daha geniş çaplı satışlarla aynı döneme denk geldi. Veri merkezi işletmecisi CoreWeave yaklaşık yüzde 16, Nebius yüzde 11 ve Oracle yüzde 9 geriledi. Yatırımcılar, yapay zekâ talebinin artacağı beklentisiyle harcamalarını büyüten şirketlerin hisselerini sattı.

Veri merkezi kurulumu ve ekipman alımı için gereken yüksek harcamalar, özellikle borçla büyüyen şirketleri artan faiz maliyetlerine karşı daha hassas hâle getiriyor. Yapay zekâ altyapısına açılan madencilik şirketleri de bu finansman baskısından etkileniyor.

Satışlar başlıca ABD endekslerine de yansıdı. S&P 500 yüzde 1,11 düşerek 29 Temmuz’dan bu yana en sert günlük kaybını yaşadı. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,88 gerileyerek 23 Temmuz’dan bu yana en kötü günlük performansını gösterirken, Dow Jones yüzde 0,09 düştü.

Jack Yi ve Arthur Hayes’ten toparlanma beklentileri

Liquid Capital kurucusu Jack Yi, Bitcoin’in düşüşünü bir süre daha sürdürdükten sonra hızla toparlanabileceğini savundu. X’te 14 Ekim’de yaptığı paylaşımda, güçlü kabul ettiği 81 bin dolar desteğinin belirgin biçimde aşağı kırıldığını belirterek odağın artık düşüşte alım için uygun seviyeyi belirlemeye kayması gerektiğini söyledi.

Yi, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında düşüşlerde alımı savunduğunu, aralık ayında ise düzeltme beklediğini hatırlattı. Kısa vadeli hareketlerle karar değiştirmek yerine önceden belirlenen ilkelere bağlı kalmanın önemini vurguladı.

Bitcoin’in sonraki aşamasının üç yıl önceki boğa koşusuna benzeyebileceğini düşünen Yi, fiyatın belirli bir seviyeye geriledikten sonra hızla toparlanarak yeni bir yükseliş trendine girebileceğini ifade etti. Böyle bir durumda alım konusunda tereddüt edenlerin yeniden piyasaya girme fırsatını kaçırabileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte Yi, toparlanma bekleyen yatırımcıları da vadeli işlemlerden uzak durmaya çağırdı. Yeterli beceriye sahip yatırımcıların spot piyasadaki fiyat hareketlerinden kazanç sağlayabileceğini belirtti ve ileride bazı platformlarda spot işlemlerini anlık paylaşmayı düşündüğünü söyledi. Yaklaşımını, “Yavaş yavaş zengin olmak da bir beceridir” sözleriyle özetledi.

Arthur Hayes ise olası bir yapay zekâ çöküşünün trilyon dolar ölçeğinde bir piyasa kurtarma müdahalesini tetikleyebileceğini, bunun da Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını yükseltebileceğini savundu. Böyle bir çöküşün yaşanıp yaşanmayacağını bilmediğini belirten Hayes, stratejisinin olası kurtarma müdahalesine yönelik Bitcoin ve Ethereum’da yükseliş pozisyonu almak olduğunu söyledi.