LINK, NEAR, XRP ve ZEC kritik eşiklerde işlem görüyor

Kripto para piyasasında NEAR, XRP, Zcash ve Chainlink kısa vadede önemli fiyat bölgelerinde tutunmaya çalışıyor. Dört varlıkta da işlem hacminin zayıflaması, yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Fiyat hareketleri incelendiğinde, bazı varlıklarda yükseliş eğilimi korunurken bazılarında toparlanma için belirli seviyelerin yeniden aşılması gerekiyor.

NEAR ve XRP yatay seyrin sınırında

NEAR Protocol 4,94 dolar civarında işlem görüyor. 12 Ekim’de 6,00 dolara kadar yükselen varlık, bu seviyeden sert biçimde geri döndü ve kazançlarının büyük bölümünü kısa sürede sildi. Uzun üst fitilli görünüm, üst bölgelerde satış baskısının güçlendiğini gösteriyor. Buna rağmen NEAR, ağustostaki yaklaşık 1,60 dolarlık tabanından bu yana üç kattan fazla yükseldiği için ana eğilim henüz tamamen bozulmuş görünmüyor.

NEAR tarafında 4,65 doların altı kısa vadeli baskıyı artırabilir, 5,20 doların aşılması ise yeniden toparlanma zemini oluşturabilir.

NEAR için ilk yakın destek 4,65 dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun altında 4,30 dolar ve ardından 4,00 dolar bölgesi öne çıkıyor. Yukarıda ise 5,20 dolar ilk önemli engel konumunda. Bu seviyenin üzerinde 5,60 dolar ve 12 Ekim’de görülen 6,00 dolar zirvesi yeniden gündeme gelebilir.

XRP ise 1,346 dolar civarında seyrediyor ve 1,34 dolardaki hareketli ortalama çevresinde tutunuyor. Eylül sonundaki yaklaşık 1,66 dolarlık bölgeden bu yana yaşanan geri çekilme yüzde 19’a ulaştı. Son günlük mumlarda 1,31 dolar çevresinde alıcıların devreye girdiği görülse de, 1,38 ile 1,42 dolar aralığı güçlü bir satış duvarı oluşturuyor.

İşlem hacmindeki kademeli düşüş XRP’de yönsüz görünümü destekliyor. 1,39 dolar üzerinde bir günlük kapanış gelmeden yatay eğilimin değiştiğini söylemek zor. Bu nedenle kısa vadede fiyatın sıkışık bir bant içinde kalması olası görünüyor.

Zcash sert düzeltmenin ardından karar aşamasında

Zcash 1.199 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, eylül sonundaki 1.700 dolar zirvesinden üç haftadan kısa sürede yaklaşık yüzde 30 geriledi. Buna karşın 1.190 dolar çevresindeki hareketli ortalama son bir haftada iki kez çalıştı ve alıcılar fiyatı 1.115 ile 1.120 dolar diplerinden yukarı taşıdı.

ZEC için 1.285 dolar üzerinde günlük kapanış gelmesi, düşüşün sona erdiğine dair ilk güçlü işaret olabilir.

Ancak tepki alımlarının gücü sınırlı kaldı. 1.230 ve 1.285 dolar civarındaki ortalamalar yukarı yönlü denemeleri kesiyor. Hacim de eylül ayındaki yükselişe kıyasla belirgin biçimde zayıflamış durumda. Günlük RSI göstergesi 45 seviyesinde bulunuyor; bu tablo, ivmenin soğuduğunu ancak aşırı satış koşullarının henüz oluşmadığını gösteriyor.

1.190 doların korunması halinde ZEC taban oluşturarak 1.285 doları yeniden deneyebilir. Buna karşılık bu bölgenin kaybedilmesi durumunda sonraki önemli destek 990 dolar civarında yer alıyor. Bu da mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 17’lik ek geri çekilme anlamına geliyor.

Chainlink için 12,05 dolar seviyesi öne çıkıyor

Chainlink 12,46 dolar yakınında işlem görüyor ve eylül sonundaki 15,75 dolarlık tepesine göre yaklaşık yüzde 21 aşağıda bulunuyor. Eylül boyunca yükselişi taşıyan kısa vadeli ortalamalar şu anda 12,45 dolar civarında birleşmiş durumda. Ay içinde iki kez savunulan bu bölge, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici sayılıyor.

8 Ekim’de 12,05 dolara, bu hafta ise 12,20 dolara uzanan sarkmalar alımla karşılandı. Ancak tepkilerin zayıf kalması ve kırmızı mumların yeniden aynı bölgeye baskı yapması, alıcıların gücünün sınırlı olduğuna işaret ediyor. Hacimdeki düşüş de bu tabloyu destekliyor.

12,05 dolar altında günlük kapanış gelirse 11,40 dolar ve ardından 10,85 dolar bölgesi öne çıkabilir. Yukarı yönlü daha güçlü bir toparlanma için ise 13,10 doların yeniden kazanılması gerekiyor. Bu seviye aşılırsa 13,50 ve 14,00 dolar bölgeleri yeniden test edilebilir.