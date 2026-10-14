Çin, 5 milyar dolarlık Bitcoin varlığına el koymak için başvurdu

Çinli yetkililer, tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı dosyalarından biri kapsamında yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki Bitcoin ile milyonlarca XRP ve Dogecoin varlığına el koymak için yargı sürecini başlattı. Başvuru, kara para aklama suçundan hüküm giyen Qian Zhimin’den ele geçirilen kripto varlıkları kapsıyor.

Mahkeme başvuruyu kabul etti

The Paper’ın 14 Ekim tarihli haberine göre Tianjin 2 Nolu Orta Halk Mahkemesi, söz konusu el koyma başvurusunu 28 Eylül’de kabul etti. Mahkeme bu kararı 13 Ekim’de duyurdu. Savcılık, güncel piyasa değerine göre yaklaşık 5 milyar dolar eden 61.896,41552945 BTC ile birlikte çeşitli kripto paraların geri alınmasını istiyor.

Dosyada yalnızca dijital varlıklar yer almıyor. ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden nakit, mücevherler, banka mevduatları ve yatırım portföyleri de başvuru kapsamına alındı. Dogecoin varlıklarının ise Britanyalı adli makamlar tarafından daha önce nakde çevrildiği ve faiz getirili bir hesaba yatırıldığı aktarıldı.

Çinli savcılar, 61.896,41552945 BTC ile birlikte çeşitli kripto paraların ve diğer mal varlıklarının geri alınmasını talep ediyor.

40,38 milyar yuan toplandığı öne sürülüyor

Soruşturmanın merkezinde Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology bulunuyor. Şirket, Nisan 2014 ile Ağustos 2017 arasında yüksek getiri vadeden sahte yatırım ürünleri satarak yasadışı biçimde 40,38 milyar yuan toplamakla suçlanıyor. Bu tutar yaklaşık 6 milyar dolara karşılık geliyor. Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, soruşturma dosyasına göre fon toplama faaliyetlerinde kullanılan ana şirket konumunda yer alıyor.

Çinli savcılar, düzenekten 102 binden fazla yatırımcının etkilendiğini ve toplam zararın yaklaşık 19,98 milyar yuan olduğunu belirtiyor. Toplanan paranın önemli bölümünün eski yatırımcılara ödeme yapmak, sahte yatırım projelerini sürdürmek ve Bitcoin, gayrimenkul, araç ile mücevher gibi varlıklar almak için kullanıldığı öne sürülüyor.

Dosyada 102 binden fazla yatırımcının yaklaşık 19,98 milyar yuan zarar gördüğü belirtiliyor.

Britanya’daki süreç mülkiyet tartışmasını sürdürüyor

Qian, 2017’de Çin’den ayrıldıktan sonra Britanya’ya geçti. Britanyalı yetkililer daha sonra Qian’ın kripto varlıklarına el koydu. Britanya mahkemesi, Kasım 2025’te Qian hakkında kara para aklama suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Bununla birlikte, el konulan Bitcoin’lerin nihai sahibinin kim olacağı henüz kesinleşmedi. Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi 12 Ekim’de, mağdurların el konulan kripto varlıklar üzerindeki taleplerinde Çin hukukunun uygulanması gerektiğine hükmetti. Bu karar, yatırımcıların yalnızca uğradıkları zararın ilk değerini mi talep edebileceği yoksa Bitcoin’de sonraki yıllarda görülen değer artışından da pay alıp alamayacağı açısından önem taşıyor.

Britanya’daki karar doğrudan mülkiyet tesis etmedi. Sonraki duruşmalarda mağdurların bu kripto varlıklar üzerinde uygulanabilir haklara sahip olup olmadığı değerlendirilecek. Çin mahkemesi ise Qian’ın yakınları ile zarar gören yatırımcılar dahil ilgili tarafların sürece katılabilmesi için altı aylık bir pencere açtı.