Chainlink ağında iki günde 6.182 yeni cüzdan açıldı

Chainlink ağında kullanıcı etkinliği, kripto para piyasasındaki sert dalgalanmalara rağmen güçlü bir artış gösterdi. Santiment verilerine göre ağda 25 Haziran’da 3.142, 26 Haziran’da ise 3.040 yeni LINK cüzdanı oluşturuldu. Böylece iki gün içinde toplam 6.182 yeni cüzdan açıldı.

Ağ büyümesi yılın en yüksek seviyesine çıktı

Söz konusu artış, Chainlink için yılın en yüksek iki günlük ağ büyümesi olarak öne çıktı. Geniş kripto piyasasında zayıf seyrin sürdüğü bir dönemde gelen bu yükseliş, ağın benimsenmesi ve ekosistem genişlemesi açısından dikkat çekti. Chainlink, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle altyapısıyla tanınıyor.

25 Haziran’da 3.142, 26 Haziran’da 3.040 yeni LINK cüzdanının açılması, Chainlink ağındaki kullanıcı tabanının kısa sürede belirgin biçimde genişlediğine işaret ediyor.

Günlük ağ faaliyetindeki düzenli artış, yeni katılımcıların ekosisteme giriş yaptığını gösteriyor. Bu tablo, fiyat baskısının sürdüğü bir dönemde ortaya çıktığı için piyasa oyuncuları tarafından daha yakından izleniyor.

Tarih Yeni cüzdan sayısı 25 Haziran 3.142 26 Haziran 3.040 Toplam 6.182

Fiyat baskısıyla ağ verileri ayrıştı

Yeni cüzdanlardaki bu sıçrama, LINK fiyatının çok aylı dip seviyelerine yakın seyrettiği bir döneme denk geldi. Ağ verileriyle fiyat hareketi arasındaki bu ayrışma, varlığın bir sonraki yönüne ilişkin beklentileri artırdı.

Piyasada zaman zaman, fiyatın zayıf kaldığı dönemlerde yeni cüzdan sayısındaki hızlı yükselişin erken birikim işareti olarak okunduğu görülüyor. Bu nedenle bazı analistler, ağdaki canlanmanın LINK için sonraki fiyat hareketine zemin hazırlayabileceğini düşünüyor.

Yeni cüzdan sayısındaki hızlı artış, fiyatın baskı altında kaldığı bir evrede geldiği için yatırımcıların LINK’teki olası bir sonraki hareketi daha dikkatli izlemelerine yol açtı.

Chainlink cephesindeki son veriler, fiyat görünümündeki baskıya rağmen kullanıcı tabanının genişlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde ağ etkinliğinin korunup korunmayacağı ve bunun fiyatlamaya ne ölçüde yansıyacağı yakından takip edilecek.