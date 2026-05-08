Ethereum’da 2.350 dolar kritik direnç olurken, destek 2.150 dolara çekildi

Ethereum son günlerdeki toparlanma hamlesinin ardından yeniden satış baskısıyla karşılaştı. CryptoAppsy verilerine göre Ethereum, son 24 saatte yüzde 2,20 düşüşle yaklaşık 2.294,77 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi ise 20 milyar doların üzerinde seyrediyor.

Teknik Görünümde Zayıflama

Kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan Ethereum, akıllı kontratlar ve merkeziyetsiz finans projelerinde sıkça tercih edilen bir blok zinciri. Son teknik analizler, Ethereum’da şubat ayından bu yana devam eden parabolik yükseliş eğrisinin sonlandığına işaret ediyor. Özellikle 2.350 dolar seviyesi, hem direnç hem de kısa vadeli toparlanmanın teyidi açısından oldukça kritik bir bölge haline geldi. Analist Ted Pillows, Ethereum’un hareketini değerlendirirken,

Ethereum’un 2.350 doları hızlıca geri alması gerektiğini, aksi halde kısa vadeli yapının daha zayıf hale gelebileceğini belirtti.

2.350 dolar seviyesi aşılmadan yukarı yönde yeni bir ivme beklenmediği aktarılırken, fiyat bu bölge altında kaldığı sürece satıcıların kontrolü ele geçirdiği gözlemleniyor. Bu durumda 2.250 ve 2.200 dolar seviyeleri önümüzdeki günlerde öne çıkan destek alanları olarak dikkat çekiyor.

Destek ve Risk Bölgeleri

Ethereum için aşağı yönde 2.200 ila 2.150 dolar aralığı en önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Türk teknik analist Can Özsüer’in paylaştığı grafiğe göre, ETH hâlâ geniş zaman diliminde yükseliş trend çizgisinin üzerinde bulunuyor. Ancak, bu aralığa kısa süreli gerilemeler yaşansa bile fiyatın çabuk toparlanması durumunda pozitif yapı korunabilir. 2.150 dolar seviyesinin net şekilde kırılması ise kısa vadeli görünüme zarar verebilir ve fiyatı 2.050 dolara yaklaştırabilir.

Orta vadeli trendin tamamen geçersiz sayılması için ise 1.940 dolar seviyesinin altına inilmesi gerekiyor. Bu eşik aşılmadığı sürece, Ethereum için toparlanma ihtimali masada kalmaya devam ediyor.

Balina Hareketlerinde Dönüşüm

Zincir üstü verilere göre, 1.000 ila 10.000 ETH tutan büyük yatırımcılar (balinalar) son dönemdeki birikim eğilimlerinde belirgin bir değişim gösterdi. Takip edilen cüzdanlar, uzun bir birikim döneminin ardından davranışlarında farklılık sergilemeye başladı. On-chain analiz uzmanı Ali Charts, balinalardaki bu değişimin piyasa güvenine dair öncü sinyaller verdiğini ifade etti.

Büyük yatırımcıların pozisyon azaltması veya alış alışkanlığını değiştirmesi, ana destek bölgelerinde alıcıların çabuk ve güçlü tepki vermesini gerektiriyor. Bu değişim, fiyatın kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalmasına neden olabilir.

Spot Talepte Düşüş

Ethereum’da alım talebinin düşmesi de piyasada baskı unsuru oluşturuyor. Sosyal medyada kripto piyasası hakkında analizleriyle bilinen Crypto Rover, spot piyasadaki talebin son beş haftanın en düşük seviyesine indiğini aktardı. Toplu spot CVD grafiği de önceki toparlanma dönemlerine göre alışların zayıfladığını gösterdi.

Ethereum’un sürdürülebilir bir yükseliş yakalayabilmesi için alıcıların kritik destek bölgelerinde yeniden devreye girmesi ve fiyatı hızla 2.350 dolar üzerine taşıması gerekiyor.

Spot piyasadaki talebin düşmesi, direnç seviyelerinde satışların daha kolay baskın çıkmasına yol açabiliyor. Eğer talep güçlenmezse, yukarı yönlü tepki zayıf kalabilir.

Fiyat Beklentisi ve Takip Edilecek Seviyeler

Ethereum için önümüzdeki dönemde iki temel seviye izleniyor: 2.350 dolar direnci ve 2.200–2.150 dolar destek bölgesi. 2.350 doların aşılması halinde fiyatın önce 2.400–2.460 dolara, ardından 2.600 dolara yükselmesi mümkün. Ancak 2.150 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda ise 2.050 doların hedefe girdiği görülüyor.

Kritik ETH seviyeleri şöyle sıralanıyor:

En yakın direnç: 2.350 dolar

Ana yükseliş bölgesi: 2.400–2.460 dolar

İlk destek: 2.250 dolar

Güçlü destek: 2.200–2.150 dolar

Daha derin düşüş seviyesi: 2.050 dolar

Şu an için Ethereum net bir kırılma yaşamış değil. Ancak fiyatın kısa vadeli gücü zayıfladı; spot talepteki azalma ve kısa vadeli destek seviyesinin önemi arttı. 2.200–2.150 dolar aralığı tutulursa, toparlanma ihtimali korunurken; bu destek kaybedilirse piyasada yeni bir satış dalgası gündeme gelebilir.