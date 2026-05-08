Bitcoin haftanın zirvesinden dönerken 79.614 dolara geriledi

Kripto para piyasaları haftaya hareketli başladı. Bitcoin, Asya işlemlerinde 79.614 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte yüzde 1,6 kayıpla işlem gören Bitcoin, Çarşamba günü ulaştığı 81.500 dolar seviyesinden çekildi. Bu rakam, son olarak ocak ayı sonunda kaydedilmişti. Haftalık bazda ise Bitcoin hala yüzde 3,3 yükselişte bulunuyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı haberin yayına girdiği anlarda 79.614 dolar seviyesinde oluştu.

Piyasa genelinde karışık seyir

Ethereum fiyatı yüzde 2’lik düşüşle 2.278 dolara gerilerken, Dogecoin yüzde 3,8 değer kaybederek 0,1063 dolara indi. XRP de yüzde 1,7 düşüşle 1,38 dolardan alıcı buldu. BNB’de ise sadece yüzde 0,7’lik bir azalma yaşandı ve 638 dolar seviyesinde dengelendi. Solana ve TRON ise sırasıyla 88,14 ve 0,3474 dolarla hafif artıda kaldı. Haftalık grafikte büyük kripto paralar genellikle pozitif görünürken, Dogecoin bu süre zarfında kayıpta olan tek önemli kripto para oldu.

Piyasalarda jeopolitik gerilim ve etkiler

Piyasadaki bu geri çekilmenin ardında jeopolitik gelişmelerin etkisi hissedildi. ABD donanma destroyerlerine yönelik saldırıların ardından, Amerikan ordusunun İran hedeflerine saldırdığı haberleri gündemi meşgul etti. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada saldırıyı “hafif bir dokunuş” olarak değerlendirdi ve İran’la ateşkesin sürdüğünü belirtti. Bununla birlikte, Tahran yönetimi istenen anlaşmayı imzalamazsa daha sert adımların atılabileceğine işaret etti.

Gerilim ortamında petrol fiyatlarında da değişim yaşandı. Brent petrolü yüzde 1,2’lik artışla 101 dolara çıktı. Buna rağmen haftalık bazda petrol fiyatları yüzde 6’dan fazla değer kaybetmiş durumda. ABD ile İran arasındaki gerginliğin azalmasına ilişkin genel beklenti, petrol üzerindeki satış baskısının devam etmesinde etkili oldu.

Fonlama oranlarında tarihi düşük seviye

Bitcoin vadeli işlemlerinde fonlama oranları son 67 gündür negatif seyrediyor. Bu, son on yılın en uzun negatif dönemi oldu. K33 Research’ün verilerine göre, negatif fonlama; kısa pozisyondaki yatırımcıların uzundakilere pozisyonlarını koruyabilmeleri için ödeme yaptığı anlamına geliyor.

İki aydan uzun süredir kısa pozisyon sahiplerinin ödeme yapmak zorunda kaldığı bir piyasa, ani bir kısa pozisyon kapama hareketinin (short squeeze) hazırlığını oluşturuyor. Böyle bir durumda, hızlı fiyat yükselişiyle beraber kısa pozisyonların kapanması dalgayı hızlandırabilir.

FxPro’nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, Bitcoin’in bu haftaki durağan seyrinin yatırımcıların güç toplama dönemi olduğunu savundu. Günlük RSI göstergesinin 70 puanın üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine taşındığını ve tarihsel olarak bu noktadan sonra sert satışlar yaşandığını vurguladı. Üç seferdir benzer tablo izlendiğini hatırlatarak, “Piyasa katılımcılarının durum değerlendirmesi yapıp güç toplaması mantıklı” görüşünü belirtti.

Aynı zamanda opsiyon piyasalarında da temkinli seyir dikkat çekiyor. QCP Capital tarafından yapılan açıklamada, aylık bazda hesaplanan oynaklık oranının yüzde 41 civarında kaldığı ve satım opsiyonlarına olan talebin sürdüğü ifade edildi. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin alırken aynı zamanda düşüş riskinden korunmayı da seçtiklerini gösteriyor.

Diğer yandan, Japon araştırma firması XWIN, CME vadeli işlemlerindeki kapanmayan fiyat farkının etkisiyle Bitcoin için orta vadede 93 bin dolar hedefini gündeme getirdi. Ancak bu seviyeye ulaşmanın doğrusal bir seyir izlemeyeceği ve fiyatın önce bir miktar gerileyebileceği de belirtildi.

Güncel durumda, piyasada iki zıt güç ön planda: Negatif fonlama oranlarının devam etmesi, Bitcoin’in 83.200 dolar seviyesini kırması halinde kısa pozisyon sıkışmasını tetikleyebilir. Öte yandan jeopolitik gelişmeler ve aşırı alım göstergeleri fiyatın yeniden alt seviyeleri test etmesine yol açabilir.