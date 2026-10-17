Buterin, Bitcoin madenciliği ile yapay zekanın maliyet farkını açıkladı

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Bitcoin madenciliği ile yapay zeka çıkarım süreçlerinin maliyet yapıları arasındaki farkı gündeme taşıdı. Buterin, iki alanın da yoğun hesaplama gücüne dayandığını, ancak donanım ve elektrik kullanımının ekonomik ağırlığının belirgin biçimde ayrıştığını anlattı.

Bitcoin’de donanım ve elektrik birlikte öne çıkıyor

Buterin’e göre Bitcoin madenciliğinde maliyetler büyük ölçüde iki ana kalem arasında dağılıyor. Bunların ilki özel amaçlı hesaplama donanımları için yapılan sermaye harcamaları, ikincisi ise bu cihazların çalışması için gerekli elektrik tüketimi olarak sıralanıyor. Bu yapı, madencilerin hem yüksek performanslı ekipmana yatırım yapmasını hem de sürekli enerji giderini karşılamasını gerektiriyor.

Vitalik Buterin, Bitcoin madenciliğinde maliyetlerin yaklaşık olarak donanım yatırımı ile elektrik tüketimi arasında paylaşıldığını, yapay zeka çıkarımında ise yükün büyük bölümünü donanım altyapısının taşıdığını aktardı.

Bu çerçevede enerji fiyatları, Bitcoin üretim ekonomisinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Blok ödülleri için rekabet eden madenciler açısından yalnızca cihaz gücü yeterli olmuyor; aynı zamanda kesintisiz ve görece düşük maliyetli enerjiye erişim de operasyonların sürdürülebilirliği bakımından önem taşıyor.

Yapay zekada ağırlık altyapı yatırımlarında toplanıyor

Buterin, yapay zeka çıkarım sürecinin farklı bir maliyet profiline sahip olduğunu belirtti. Eğitilmiş modellerin yanıt üretmesi veya görev yerine getirmesi için kullanılan bu aşamada, giderlerin büyük bölümü hesaplama altyapısına yapılan yatırımlarda toplanıyor. Elektrik tüketimi burada da önemli olsa da, Bitcoin madenciliğindeki kadar belirleyici bir pay taşımadığı ifade ediliyor.

Buterin’in karşılaştırması, Bitcoin tarafında enerji giderlerinin üretim maliyetinin büyük bölümünü oluşturduğunu, yapay zekada ise esas yükün altyapının edinilmesi ve işletilmesinde toplandığını ortaya koyuyor.

Yapay zeka sistemlerinde çok sayıda isteğin işlenebilmesi için güçlü sunuculara ve yüksek kapasiteli bilgi işlem altyapısına ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle sistemin kurulumu, ölçeklenmesi ve bakımına ayrılan kaynaklar, toplam maliyet hesabında daha baskın hale geliyor.

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Karşılaştırma, iki sektörün ekonomik dinamiklerini ayırıyor

Buterin’in değerlendirmesi, Bitcoin ile yapay zeka arasında sık yapılan hesaplama gücü benzetmelerine daha somut bir maliyet çerçevesi ekliyor. Her iki alan da ileri düzey işlem kapasitesine dayanıyor olsa da, Bitcoin’de enerji ile donanım birlikte merkezi rol üstlenirken, yapay zekada asıl ağırlık bilgi işlem altyapısının edinilmesi ve sürdürülmesinde toplanıyor.

Bu ayrım, madencilik ve yapay zeka işletmeciliğinin neden farklı yatırım stratejileri gerektirdiğini de ortaya koyuyor. Bitcoin tarafında elektrik fiyatları ve cihaz verimliliği öne çıkarken, yapay zeka tarafında ölçeklenebilir altyapı ve yüksek işlem kapasitesi daha belirleyici bir unsur olarak öne sürülüyor.