Cardano’nun tamamlanması için Leios güncellemesi bekleniyor

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, sosyal medya platformu X’te yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, ağın kendi hedefleri açısından henüz tamamlanmadığını, bu noktada belirleyici adımın Leios güncellemesi olacağını söyledi. Hoskinson, Leios sonrasında Cardano’nun planlanan temel unsurların tamamına sahip olacağını belirtti.

Hoskinson’un tamamlanma ölçütü

Hoskinson, Cardano için merkeziyetsiz mutabakat, yönetişim ve geliştirme yapısı, EUTXO modeli, Plutus altyapısı, yüksek ölçeklenebilirlik, güvenlik, formal yöntemlerle inşa edilmiş mimari, birbirinden bağımsız düğümler ve kendi kendini geliştirebilen bir yapı gibi başlıkları öne çıkardı. Ayrıca ADA’nın milyonlarca kişi tarafından tutulduğunu ifade etti. Charles Hoskinson, aynı zamanda Input Output’un kurucusu olarak Cardano ekosisteminin en öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Charles Hoskinson, Leios sonrasında Cardano’nun yapmak istediği her şeye sahip olacağını, buna merkeziyetsiz mutabakat, yönetişim, geliştirme yapısı ve yüksek ölçeklenebilirliğin de dahil olduğunu söyledi.

Leios neyi değiştirecek

Leios, Cardano’nun bir sonraki nesil mutabakat ve ölçekleme güncellemesi olarak tanımlanıyor. Hedef, ağın merkeziyetsizlik ve güvenlik yapısını korurken işlem kapasitesi ile hızı belirgin biçimde artırmak. Bu güncellemenin mevcut ana ağ kapasitesini kademeli olarak 2 kattan 30 kata kadar yükseltmesi planlanıyor. Tam kapasitenin önce test ağında gösterilmesi öngörülüyor.

Mini sözlük: EUTXO, genişletilmiş harcanmamış işlem çıktısı modelidir ve işlemlerin nasıl yürütüleceğini daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlar. Plutus ise Cardano üzerinde akıllı sözleşme geliştirmek için kullanılan programlama altyapısıdır.

Input Output tarafından paylaşılan son güncellemeye göre, kamuya açık test ağı Musashi Dojo, beş aşamalı sürecin Fire evresine geçti. MusashiNet ya da Musashi Dojo olarak anılan bu test ağı 23 Haziran 2026’da devreye alındı. Geliştirme süreci Earth, Water, Fire, Wind ve Void aşamalarından oluşuyor.

Hedeflenen işlem kapasitesi

Cardano’nun mevcut mutabakat protokolü Ouroboros Praos, güvenlik ve merkeziyetsizlik odağıyla tasarlandı. Ancak küresel ölçekte benimsenen bir birinci katman ağın ihtiyaç duyduğu işlem hacmi için yeterli görülmüyor. Leios bu yapıyı, onaylayıcı bloklar ve komite tabanlı doğrulama gibi ek mekanizmalarla güçlendirerek ağın işleyebileceği işlem sayısını artırmayı amaçlıyor.

Uzun vadeli plan, Cardano’nun yaklaşık 5 ila 10 TPS seviyesinden önce 100 TPS civarına, daha sonra da doğrulama ve parametre seçimlerine bağlı olarak 1.000 TPS ve üzerine çıkabilmesi. Input Output geliştiricileri, Eylül 2026’da Ouroboros Leios ile yapılan testlerde yaklaşık 1.000 TPS seviyesinin gösterildiğini açıkladı.

Input Output, Musashi Dojo test ağının Fire aşamasına geçtiğini açıklarken Leios’un ana ağda kademeli kapasite artışı sağlamasının hedeflendiğini bildirdi.

Yüksek kapasitenin kullanım alanları

Daha yüksek işlem kapasitesinin, küresel mikro ödeme sistemleri, merkeziyetsiz tedarik zinciri takibi, zaman hassasiyetine sahip işlemler için ölçeklenebilir DeFi uygulamaları, geniş nüfuslar için dijital kimlik çözümleri ve gerçek zamanlı oylama sistemleri gibi alanlarda etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Bu çerçevede Leios, Cardano’nun teknik yol haritasında yalnızca bir performans güncellemesi değil, ağın uzun süredir dile getirilen ölçeklenme hedeflerinin temel bileşeni olarak konumlanıyor.