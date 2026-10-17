David Schwartz, SecuX uyarısı sonrası sahte bağlantıya karşı uyardı

Ripple CTO Emeritus David Schwartz, Android cihazında SecuX cüzdan uygulamasından gelmiş gibi görünen şüpheli bir bildirim aldığını açıkladı. Bildirimin, kullanıcıyı sahte bir sayfaya yönlendirdiğini ve burada 12 ya da 24 kelimelik kurtarma ifadesinin istendiğini belirten Schwartz, bunun ciddi bir güvenlik riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Şüpheli bildirim nasıl ortaya çıktı?

Schwartz, ilk anda bildirime dokunduğunu, uygulamanın normal şekilde açıldığını ve bu aşamada olağan dışı bir durum fark etmediğini söyledi. Ancak daha sonra bildirim geçmişini incelediğinde, mesajın içinde sahte bir bağlantı bulunduğunu gördü. Söz konusu mesajda, kullanıcı fonlarının risk altında olabileceği ve SecuX cüzdanda kritik bir açık tespit edildiği öne sürülerek acil doğrulama çağrısı yapılıyordu.

Schwartz, bağlantının kullanıcıyı 12 ya da 24 kelimelik kurtarma ifadesini girmeye zorlayan sahte bir sayfaya götürdüğünü ve bu bilgilerin hiçbir koşulda paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

12 veya 24 kelimelik kurtarma ifadesi, kripto cüzdanlarına yeniden erişim sağlayan en hassas bilgiler arasında yer alıyor. Bu ifadeye ulaşan kişiler, ilgili cüzdanı geri yükleyip varlıkların kontrolünü ele geçirebilir. Schwartz bu nedenle kullanıcılara, bu tür talepler karşısında hiçbir veri girmemeleri çağrısı yaptı.

SecuX tarafında bakım süreci yaşandı

Yaşanan olay, donanım cüzdanı sağlayıcısı SecuX’in kısa süre önce uygulaması için acil bakım duyurusu yapmasının ardından gündeme geldi. SecuX, 16 Ekim tarihinde uygulamanın güvenlik ve istikrarı artırmak amacıyla büyük bir sistem yükseltmesi ve acil bakım sürecinden geçtiğini bildirdi. Şirket, acil müdahaleyi gerektiren sorunun niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

SecuX, daha sonraki hizmet güncellemesinde uygulamanın yeniden normal çalışmaya başladığını açıkladı. Şirket ayrıca kullanıcılardan şüpheli veya doğrulanmamış bağlantılara tıklamamayı, 24 kelimelik kurtarma ifadesini kimseyle paylaşmamayı ve SecuX destek ekibi kimliğine bürünen mesajlara karşı dikkatli olmayı istedi.

SecuX, 24 kelimelik kurtarma ifadesini hiçbir zaman talep etmeyeceğini bildirerek kullanıcıları doğrulanmamış mesajlara karşı temkinli olmaya çağırdı.

Kaynağa ilişkin belirsizlik sürüyor

Bildirimin doğrudan uygulamadan mı, üçüncü taraf bir bildirim hizmetinden mi yoksa başka bir kaynaktan mı geldiği henüz netlik kazanmadı. Elde bulunan bilgiler, tek başına SecuX uygulamasının veya altyapısının ihlal edildiğini doğrulamıyor.

Schwartz, Ripple’ın uzun yıllardır teknik yönetiminde görev almış ve kripto topluluğunda güvenlik konularındaki değerlendirmeleri yakından izlenen bir isim olarak biliniyor. Bu nedenle yaptığı uyarı, özellikle kurtarma ifadesi isteyen bağlantılara karşı kullanıcı farkındalığını yeniden öne çıkardı.

Olay, mobil bildirimler üzerinden yapılan kimlik avı girişimlerinin kripto kullanıcıları için süren bir tehdit olmaya devam ettiğini gösterdi. Bildirimler güvenilir bir uygulamadan gelmiş gibi görünse bile, kullanıcıların bağlantıları ve yönlendirmeleri ayrıca doğrulaması gerekiyor.