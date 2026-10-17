XRP ETF’lerinde 13 haftalık giriş serisi 1,84 milyon dolarlık çıkışla bitti

XRP odaklı borsa yatırım fonları geçen hafta 1,84 milyon doların üzerinde net çıkış kaydetti. Böylece fonlarda 13 hafta süren kesintisiz giriş serisi sona erdi. Son üç ayın en zayıf haftalık performansı, XRP’ye yönelik kısa vadeli talebin gücüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Fon akışlarında yön değişti

SosoValue verilerine göre XRP ETF’leri, son bir haftada toplam 1,84 milyon dolardan fazla net çıkış verdi. Bu tablo, 7 Temmuz haftasından bu yana görülen ilk haftalık çıkış olarak kayda geçti. SosoValue, kripto varlık fonları ve ETF akışlarına ilişkin verileri derleyen bir piyasa takip platformu olarak biliniyor.

XRP ETF’lerinde görülen 1,84 milyon doları aşan net çıkış, 13 haftalık düzenli giriş döneminin ardından geldi.

Fonlardaki geri çekilme, piyasadaki sert dalgalanmanın yatırımcı davranışına da yansıdığı bir dönemde ortaya çıktı. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların daha temkinli hareket ettiği görülürken, bu değişim XRP yatırım ürünlerine olan iştahın zayıflayıp zayıflamadığı tartışmasını gündeme taşıdı.

Fiyat 1,30 dolar seviyesini yeniden test etti

Fon performansındaki bozulma, XRP fiyatındaki dalgalı seyirle aynı döneme denk geldi. Önceki günlerde sınırlı bir toparlanma sinyali veren varlık, yeniden eksi bölgeye döndü ve 1,30 dolar seviyesini bir kez daha test etti. Bu hareket, kısa vadeli görünüm üzerindeki baskının sürdüğüne işaret etti.

Piyasadaki sert oynaklık sürerken XRP fiyatının 1,30 dolar seviyesini yeniden test etmesi, yatırımcı duyarlılığı üzerindeki baskıyı artırdı.

13 hafta boyunca süren istikrarlı girişlerin ardından gelen bu tersine dönüş, XRP fonlarında yükseliş eğiliminin kırıldığına işaret ediyor. Süregelen yatırımcı ilgisinin yerini daha ihtiyatlı bir duruşun alması, özellikle kısa vadede fiyat beklentilerinin daha kırılgan hale gelmesine yol açtı.

Kısa vadeli görünümde belirsizlik arttı

XRP ETF’lerindeki haftalık çıkış tek başına kalıcı bir eğilim değişimi anlamına gelmese de, son dönemdeki fiyat zayıflığıyla birlikte değerlendirildiğinde piyasadaki temkinli havayı güçlendirdi. Fon akışları ile fiyat hareketinin aynı anda zayıflaması, yatırımcıların risk alma iştahında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

Kısa vadede gözler, fon akışlarının yeniden pozitife dönüp dönmeyeceğine ve XRP fiyatının 1,30 dolar çevresindeki seyrine çevrildi. Bu iki göstergenin birlikte nasıl şekilleneceği, piyasanın sonraki yönüne dair önemli sinyal verebilir.