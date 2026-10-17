Bitwise’ın XRP ETF’i 541 milyon dolarlık varlık büyüklüğüne ulaştı

Varlık yönetim şirketi Bitwise, XRP odaklı borsa yatırım fonu pazarında öne çıkan kurumlardan biri haline geldi. SosoValue verilerine göre şirketin XRP ETF’i 17 Ekim itibarıyla 541,12 milyon dolarlık net varlığa ulaştı. Fon, işlem gördüğü günlerin büyük bölümünde en yüksek sermaye girişini çeken ürünler arasında yer aldı.

Net girişler 684,73 milyon dolara çıktı

Veriler, Bitwise’ın XRP ETF’ine yönelik yatırımcı ilgisinin lansmandan bu yana sürdüğünü gösteriyor. Fonun toplam net girişi 684,73 milyon dolara yükseldi. Bu tablo, geleneksel finans kanalları üzerinden XRP’ye erişmek isteyen yatırımcıların ürüne düzenli biçimde kaynak aktardığına işaret ediyor.

Bitwise’ın elindeki XRP büyüklüğünün 541 milyon doların üzerine çıkması, şirketin bu alandaki ağırlığını da artırdı. Böylece yatırımcılar, XRP’yi doğrudan satın alıp saklamadan fiyat hareketlerine dolaylı biçimde erişebiliyor.

Bitwise’ın XRP ETF’i 17 Ekim itibarıyla 541,12 milyon dolarlık net varlığa ve 684,73 milyon dolarlık toplam net girişe ulaştı.

Kurumsal talep açısından önemli bir gösterge

Fonun ulaştığı seviye, yalnızca Bitwise için değil, XRP ekosistemi açısından da kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların XRP bağlantılı ürünlere ilgisinin artması, piyasanın geleneksel yatırım araçlarıyla daha fazla kesiştiğini ortaya koyuyor.

Piyasada fiyat hareketlerinin ötesinde, hangi ürünlere ne zaman para girişi olduğu da yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Net varlık ile alım miktarı aynı anlama gelmeyebilir

Bununla birlikte, ETF’lerde görülen net varlık ve net giriş rakamları doğrudan aynı tutarda XRP alındığı anlamına gelmiyor. Fon yapısı, piyasa değeri değişimleri ve elde tutulan varlıkların kompozisyonu nedeniyle, açıklanan büyüklük ile gerçek alım miktarı arasında fark oluşabiliyor.

Bu nedenle 541,12 milyon dolarlık net varlık büyüklüğü, fonun piyasa değerini ortaya koyarken, kasadaki XRP miktarını birebir yansıtmıyor olabilir. Yine de mevcut veriler, Bitwise’ın XRP ETF pazarında güçlü bir konum elde ettiğini gösteriyor.