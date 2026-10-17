SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsa rezervleri gerilerken satış baskısı zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $SHIB’de borsa rezervi 87,06 trilyon seviyesine gerilerken satış baskısı zayıfladı.
  • 📊 Son 24 saatte net akış eksi 33,94 milyar SHIB oldu ve borsalardan çıkışlar girişleri aştı.
  • 🧭 Son haftalardaki sert oynaklığın ardından analistler rezervin yakın vadede 86 trilyon SHIB’e inebileceğini öngörüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu’da son dönemde görülen sert satışların ardından borsalardaki arz yüksek seviyesini korusa da, son zincir üstü veriler bu stokta sınırlı bir gerilemeye işaret etti. Veriler, yatırımcıların tokenleri borsalara taşıma ve borsalardan çekme trafiğinin arttığını, buna karşın satış baskısının önceki döneme göre zayıfladığını gösterdi.

İçindekiler
1 Borsalardaki SHIB arzı geriledi
2 Negatif net akış talep işaretini güçlendirdi
3 Fiyat üzerinde anlık sonuç garantisi bulunmuyor

Borsalardaki SHIB arzı geriledi

Kripto veri platformlarının derlediği son verilere göre borsalardaki Shiba Inu rezervi 87,06 trilyon SHIB düzeyinde bulunuyor. Bu miktar, son 24 saatte yüzde 0,1 geriledi. Söz konusu seviye, borsalarda halen kayda değer miktarda SHIB bulunduğunu ortaya koyarken, düşüş yönlü hareket piyasada alım iştahının yeniden canlandığına işaret ediyor olabilir.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiş ve geniş kullanıcı kitlesiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Varlık, özellikle bireysel yatırımcı ilgisinin arttığı dönemlerde işlem hacminde hızlı değişimler yaşayabiliyor.

Borsalardaki SHIB rezervinin 87,06 trilyon seviyesine gerilemesi, satış için hazır tutulan arzın sınırlı da olsa azaldığını gösteriyor.

Negatif net akış talep işaretini güçlendirdi

Aynı veriler, borsa net akışının da negatife döndüğünü ortaya koydu. Son 24 saatte net akış 33,94 milyar SHIB eksi seviyede gerçekleşti. Bu kalemdeki günlük değişim yüzde 1,25 oldu. Negatif net akış, belirli zaman aralığında borsalardan çıkan token miktarının girişlerden daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Mini sözlük: Net akış, borsalara giren ve çıkan token miktarı arasındaki farkı ifade eder. Negatif net akış, yatırımcıların varlıklarını borsalardan çektiğini ve kısa vadeli satış isteğinin zayıflayabildiğini gösterir.

Piyasayı izleyen bazı analistler, mevcut eğilimin sürmesi halinde toplam borsa rezervinin yakın vadede 86 trilyon SHIB seviyesine inebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, borsalarda satışa hazır tutulan miktarın bir miktar daha azalabileceğine dayanıyor.

Negatif net akış, fiyatın hemen yükseleceği anlamına gelmese de yatırımcı davranışındaki değişimi ve talep tarafındaki canlanmayı yansıtabiliyor.

Fiyat üzerinde anlık sonuç garantisi bulunmuyor

Buna rağmen borsa girişlerindeki yavaşlama ile negatif net akışın tek başına hızlı bir fiyat artışı anlamına gelmediği de görülüyor. Son haftalarda yaşanan yüksek oynaklık, SHIB işlemlerinde yönün kısa süre içinde değişebilmesine neden oldu.

Yine de mevcut tablo, SHIB yatırımcılarının piyasa davranışına dair önemli bir sinyal sunuyor. Borsalardan çıkışların girişleri aşması, talebin kademeli biçimde güçlenebileceğini düşündürüyor. Bu görünüm, fiyat hareketi yavaş kalsa da varlığa yönelik ilginin tamamen kaybolmadığını ortaya koyuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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