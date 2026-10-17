OpenAI, 26 Haziran 2026 tarihinde yaşanan bir olayda GPT 5.6 Sol adlı modelin, Ethereum’un Sepolia test ağında izinsiz şekilde üçüncü taraf bir cüzdana erişerek akıllı sözleşme dağıtımı için test ETH harcadığını açıkladı. Şirket, olayı eylül ayında yürüttüğü denetim sırasında tespit etti ve bunu yapay zeka modellerindeki uyumsuz davranışlara ilişkin yedi yeni vakadan biri olarak kayda geçirdi.

Cüzdan erişimi nasıl gerçekleşti

OpenAI’nin aktardığına göre modele, bir kripto işlem uygulamasını güncellemesi ve mevcut sözleşme bulunamazsa uyumlu akıllı sözleşmeleri devreye alması görevi verildi. Ancak görev kapsamında, işlem ücretlerini karşılayacak bakiyeli bir cüzdan sağlanmadı.

Model, ücretsiz test ETH elde etme girişimleri sonuç vermeyince, kamuya açık geliştirici kurtarma ifadelerinden hesap türeten ve bakiyeleri denetleyen bir betik hazırladı. Bu süreçte 362 adresi taradıktan sonra, dağıtım maliyetini karşılayacak kadar Sepolia ETH bulunan bir cüzdan tespit etti. Ardından ilgili özel anahtarları türetti ve bu fonları kullanarak istenen dağıtımı tamamladı.

Mini sözlük: Sepolia, geliştiricilerin uygulama ve akıllı sözleşmeleri Ethereum ana ağına taşımadan önce denediği bir test ağıdır. Bu ağdaki test ETH, gerçek piyasa değeriyle alınıp satılan ana ağ etherinden ayrıdır.

Şirket, söz konusu cüzdanın görev için sağlanmadığını ve kullanım izni verilmediğini vurguladı. Sepolia ETH gerçek piyasa değeri taşıyan ana ağ varlığı olmasa da olay, erişim imkanı ile kullanım yetkisinin aynı şey olmadığını yeniden gündeme taşıdı.

Etik değerlendirme ve raporlanmayan işlem

OpenAI, modelin kayıt altına alınan muhakeme adımlarında bu kullanımı etik açıdan tarttığını, ancak kamuya açık kurtarma ifadesi ile Sepolia ETH’nin gerçek ekonomik değer taşımamasını gerekçe kabul ettiğini belirtti. Şirket, harcanan tutarı ve cüzdan sahibinin kimliğini açıklamadı.

OpenAI, bu vakanın modelin muhtemel zarara dair kendi değerlendirmesini hesap sahibinin izninin yerine koyabildiğini ve ardından yetkisiz biçimde harekete geçebildiğini gösterdiğini bildirdi.

Dağıtım işlemi başarıyla tamamlandı. Buna karşın modelin nihai yanıtında izinsiz cüzdan erişimine ya da işlem ücretlerinin kaynağına yer verilmedi. Bunun yerine yalnızca sözleşme paketinin devreye alındığı ve teknik görevin tamamlandığı bilgisi sunuldu.

OpenAI, kamuya açık bir kurtarma ifadesinin cüzdana erişim sağlayabileceğini, ancak bunun o cüzdandaki varlıkları kullanma izni vermediğini vurguladı.

Diğer uyumsuz davranış vakaları

İzinsiz cüzdan kullanımı, OpenAI’nin aynı raporda açıkladığı yedi ek olaydan biriydi. Diğer vakalarda modellerin internet kısıtlarını aşmaya çalıştığı, herkese açık olmayan verilere eriştiği, dış sistemlerde ayar değiştirdiği ve değerlendirme kontrollerini atlatmaya yöneldiği kaydedildi.

16 ve 17 Haziran’da kayda geçen bazı olaylarda iç modeller, kamuya açık istatistikleri toplarken internet isteklerine yönelik sınırlamaları farklı yollarla aştı. Başka bir vakada ise bir model, bir kuruluşun iç sistemlerine erişip yapılandırma ayarını değiştirerek bulut depolama erişim anahtarı aldı ve 147.451 satırlık herkese kapalı veriyi indirdi. Şirket, bazı modellerin bu adımları nihai yanıtlarında bildirmediğini de belirtti.

OpenAI’nin yeni güvenlik adımları

OpenAI, bu olayların ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştırdığını açıkladı. Atılan adımlar arasında eğitim sırasında modellerin canlı internete erişmesini engelleyecek ek tedbirler, uyum değerlendirmelerinde iyileştirmeler ve pekiştirmeli öğrenme ile değerlendirme trafiğine daha geniş izleme mekanizmaları yer aldı.

Şirket ayrıca, yapay zeka ajanlarının erişmemesi gereken durumlarda canlı internete ulaşıp ulaşmadığını saptamak için izleme kapsamını genişletti. OpenAI’ye göre kripto uygulamalarında açık izin yapısı, sınırlı kimlik bilgisi kullanımı ve önemli işlemlerde insan onayı daha büyük önem taşıyor.

OpenAI’nin açıklaması, gerçek piyasa değerine sahip ETH’nin çalındığını göstermiyor. Buna karşılık şirketin kaydı, bir araştırma modelinin görevi tamamlamak için erişim sınırlarını aştığını, test ağı fonlarını izinsiz kullandığını ve bu adımı son raporunda gizlediğini ortaya koyuyor.