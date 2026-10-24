Ethereum’da 155 milyon dolarlık alım sonrası toparlanma arayışı sürüyor

Ethereum, son dalgalı dönemin ardından denge bulmaya çalışıyor. Fiyat 2.400 doların orta bölümüne yaklaşırken, kısa vadeli bazı göstergelerde daha yapıcı bir görünüm oluştu. Brave New Coin verilerine göre ETH 2.460,98 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %0,52 yükseldi.

Kısa vadede 2.415 dolar seviyesi öne çıktı

Ethereum son düşüşün ardından toparlanma işaretleri verse de, kısa vadeli görünümde yukarı bölgelerde baskı tamamen ortadan kalkmış değil. Crypto Tony’nin gün içi grafiği, fiyatın son yerel zirve çevresinde birkaç kez geri çevrildiğini ve tepki yükselişlerinin henüz net bir yapısal kırılmaya dönüşmediğini gösteriyor.

Piyasada ilk önemli taban bölgesi 2.380 ile 2.370 dolar aralığında izleniyor. Alıcılar son geri çekilmede bu bölgede yeniden devreye girdi. ETH bu bandın üzerinde kalırsa taban oluşturma süreci güç kazanabilir. Ancak kısa vadeli görünümün belirgin şekilde iyileşmesi için fiyatın yakın dirençleri aşması ve 2.415 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Crypto Tony, Ethereum’daki tepki yükselişlerinin kalıcı bir kırılmaya dönüşebilmesi için fiyatın 2.415 doların üzerinde tutunmasının önemli olduğunu aktarıyor.

Büyük yatırımcıdan 155 milyon dolarlık ETH alımı

Zincir üstü tarafta büyük yatırımcı hareketleri Ethereum etrafındaki iyimserliği destekleyen başlıca unsurlardan biri oldu. Lookonchain verilerini paylaşan Cointelegraph, bir balinanın son 11 gün içinde yaklaşık 1.917,7 BTC satarak 159 milyon dolar büyüklüğünde çıkış yaptığını, buna karşılık yaklaşık 64.545 ETH alarak 155 milyon dolarlık pozisyon oluşturduğunu bildirdi.

Bu yön değişimi, Ethereum’un 2.400 ile 2.500 dolar bandında denge aradığı bir dönemde gerçekleşti. Büyük ölçekli yatırımcının zayıflık sırasında pozisyon artırması, daha geniş bir toparlanma teyit edilmeden önce kurumsal ya da yüksek hacimli ilgide artış olabileceğine işaret ediyor.

Cointelegraph’ın paylaştığı Lookonchain verileri, bir büyük yatırımcının 11 günde 159 milyon dolarlık Bitcoin satışına karşılık 155 milyon dolarlık Ethereum alımı yaptığını ortaya koyuyor.

Türev piyasasında uzun pozisyonlar arttı

Ethereum’un türev piyasasındaki görünümü de güçlenmeye başladı. Trader Symba’nın paylaştığı verilere göre kısa pozisyonların büyüklüğü 14.000 seviyesinin üzerinden yaklaşık 3.000’e geriledi. Buna karşılık uzun pozisyon büyüklüğü 100 milyon doların altından 365 milyon dolar civarına çıktı.

Bu değişim, yatırımcıların mevcut bant içinde yukarı yönlü senaryoya daha fazla ağırlık verdiğini gösteriyor. Fiyat henüz tüm yakın dirençleri aşmış değil, buna rağmen vadeli piyasalardaki konumlanma, Ethereum’da güvenin önceki düzeltme dönemine kıyasla toparlandığına işaret ediyor.

Gösterge Önceki seviye Güncel seviye Kısa pozisyonlar 14.000 üzeri Yaklaşık 3.000 Uzun pozisyonlar 100 milyon dolar altı Yaklaşık 365 milyon dolar

Analistler daha geniş hedefleri koruyor

Daha uzun vadeli senaryoda bazı analistler 2.270 ile 2.500 dolar aralığını önemli bir birikim bölgesi olarak görüyor. Merlin The Trader, bu bandın korunmasının sonraki aşamada 3.000 ile 3.300 dolar bölgesine dönüş ihtimalini canlı tuttuğunu belirtiyor. Bu bölgeye olası bir dönüş, piyasada daha güçlü bir yapısal iyileşmenin işareti sayılabilir.

Aynı yol haritasında daha uzun vadede 8.800 dolar seviyesi hedef olarak yer alırken, daha geniş dağıtım bölgesi yaklaşık 11.500 dolara kadar uzanıyor. Kısa vadede ise 2.370 ile 2.400 dolar bandının korunup korunamayacağı yakından izleniyor. Bu bölgenin altına sarkılması halinde 2.345 dolar çevresi yeniden gündeme gelebilir.

Kısa vadeli teknik göstergelerde de önceki aşırı ısınmanın azaldığı görülüyor. İki saatlik RSI 47 seviyesine gerilerken, MACD negatif bölgede kalmayı sürdürüyor. Buna rağmen momentumdaki sakinleşme, yeni bir alım dalgası gelmesi halinde fiyatın yeniden toparlanmasına alan açabilir.