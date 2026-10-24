Bitcoin balinaları 3 ayda 20 milyar doları aşan alım yaptı

Bitcoin fiyatı kripto para piyasasındaki oynaklık sürerken baskı altında kalmayı sürdürüyor. Buna karşın büyük yatırımcıların tutumunda belirgin bir değişim görülüyor. Son veriler, satış baskısının zayıfladığını ve yüksek miktarda Bitcoin tutan cüzdanların yeniden alıma yöneldiğini ortaya koydu.

Balina birikimi hızlandı

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin balinaları son üç aydan kısa sürede yaklaşık 243.000 BTC topladı. Mevcut fiyatlarla bu alımların toplam büyüklüğü 20 milyar doların üzerine çıktı. Kripto veri platformu CryptoQuant, zincir üstü göstergeler üzerinden piyasa davranışını izleyen analiz şirketleri arasında yer alıyor.

CryptoQuant verileri, büyük Bitcoin sahiplerinin satışlarını yavaşlattığını ve yeniden birikim sürecine girdiğini gösteriyor.

Bu hareket, temmuz ayında satış baskısının hafiflemesinin ardından büyük cüzdanların yeniden varlık artırmaya başladığına işaret etti. Uzun süredir dağıtım yönünde ilerleyen pozisyonların, kademeli biçimde birikim evresine dönmesi piyasada yakından izleniyor.

Gösterge sıfır çizgisine yaklaştı

Balinaların bir yıllık varlık değişimini ölçen gösterge de bu dönüşümü destekliyor. 1 yıllık balina varlık değişimi göstergesi halen negatif bölgede bulunsa da yaklaşık eksi 39.000 BTC seviyesine kadar toparlandı. Bu metrik daha önce eksi 282.000 BTC düzeyindeydi.

Mini sözlük: 1 yıllık balina varlık değişimi, büyük Bitcoin sahiplerinin son 12 ayda net olarak ne kadar alım ya da satım yaptığını gösteren zincir üstü bir ölçümdür. Göstergenin sıfırın üzerine çıkması, bu grubun yıllık bazda yeniden net alıcı konumuna geçtiği anlamına gelir.

Göstergenin sıfıra yaklaşması, büyük yatırımcıların geçen yıl boyunca sürdürdüğü net satış eğiliminin önemli ölçüde zayıfladığına işaret ediyor. Sıfırın üzerine geçilmesi halinde balinaların yıllık bazda yeniden net alıcı haline geldiği anlaşılacak.

Yatırımcı güveni yeniden test ediliyor

Piyasadaki geniş çaplı dalgalanma henüz sona ermemiş olsa da büyük cüzdanlardaki bu yön değişimi yatırımcı güvenini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle fiyat baskısının sürdüğü dönemlerde güçlü birikim işaretleri, piyasanın sonraki yönü açısından yakından takip ediliyor.

Büyük yatırımcıların uzun bir dağıtım döneminin ardından yeniden Bitcoin biriktirmesi, piyasadaki duyarlılığın güçlenebileceğine işaret ediyor.

Veriler, mevcut görünümde kesin bir yön değişimini doğrulamasa da büyük yatırımcıların davranışındaki toparlanmanın belirginleştiğini gösteriyor. Balina birikiminin sürmesi ve ilgili göstergenin pozitif bölgeye geçmesi durumunda Bitcoin ekosisteminde yükseliş beklentileri daha da güçlenebilir.