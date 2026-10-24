Shiba Inu yakımları yeniden başladı, günlük oran %725 arttı

Shiba Inu ekosisteminde kısa süreli bir duraklamanın ardından SHIB yakımları yeniden hız kazandı. Cumartesi günü erken saatlerde Shibburn verileri, son 24 saatte sıfır dolarlık SHIB yakımı kaydedildiğini gösterdi. Ancak kısa süre sonra 0x8172 olarak görülen bilinmeyen bir adresten 20.408.894 SHIB’lik tek işlem geldi ve tablo değişti.

Yakım verilerinde ani dönüş

Güncel verilere göre son 24 saatte toplam 20,41 milyon SHIB yakıldı. Böylece günlük yakım oranı %725 yükseldi ve token’da gün içindeki sıfır hareket dönemi sona erdi. Yakım, dolaşımdaki arzı azaltmak için token’ların geri döndürülemeyecek adreslere gönderilmesi anlamına geliyor.

Uzun süredir toplulukta yer alan Mazrael, topluluk yakım portalının çalışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Yedi günlük dönemde 87,64 milyon SHIB, son 30 günde ise yaklaşık 693,20 milyon SHIB yakıldı. Toplam yakılan SHIB miktarı 410.845.045.282.575 adede ulaştı. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve büyük topluluk desteğiyle bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor.

Shibarium altyapısında bakım sürüyor

Mazrael, Shibarium tabanlı yakım aracı ShibTorch üzerinde bakım çalışmaları yürütüldüğünü, köprü yapısı ile altyapının bazı bölümlerinde işlem yapıldığını söyledi. Buna rağmen topluluk tarafındaki yakımların sürdüğü aktarılıyor.

Mini sözlük: ShibTorch, Shibarium ekosistemindeki SHIB yakımlarını destekleyen bir araçtır. Shibarium ise Shiba Inu ekosistemine bağlı, işlem maliyetlerini düşürmeye odaklanan ikinci katman ağıdır.

ShibWatch verilerine göre ekosistem kaynaklı yakımlarda toplam 69,32 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Bu yakımların, işlemlerin gerçekleştiği tarihlerdeki fiyatlarla toplam değeri 1,27 milyon dolar olarak hesaplandı.

Fiyat baskısı geniş piyasa satışlarıyla arttı

SHIB fiyatı haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte %3,92 düşüşle 0.000004919 dolara geriledi. Gün içindeki en düşük seviye ise 0.00000485 dolar oldu. Haftanın başında yükselen token, çarşamba günkü sert geri çekilmenin ardından toparlanmış, ardından yeniden aşağı yönlü hareket etmişti.

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka ağlarını finanse etmek için üstlendiği yüksek borç yüküne ilişkin kaygılar, dijital varlık piyasasında da satış baskısını artırdı.

Kripto para piyasasındaki bu zayıflık yalnızca SHIB ile sınırlı kalmadı. Hafta ortasından bu yana birçok dijital varlık değer kaybederken, yatırımcıların risk iştahındaki gerilemenin meme coin’ler üzerinde de etkili olduğu görülüyor.