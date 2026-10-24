ABD spot Bitcoin ETF’lerinde iki günde 773 milyon dolar çıkış görüldü

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden 23 Ekim’de 137,94 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. SoSoValue verileri, bir önceki gün kaydedilen 635,49 milyon dolarlık çıkışla birlikte iki günlük toplam net çıkışın 773,43 milyon dolara ulaştığını gösterdi.

Fon çıkışlarında BlackRock ilk sırada yer aldı

23 Ekim’deki çıkışların en büyük bölümü BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda görüldü. IBIT’ten 110,34 milyon dolar çıkarken, Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund ürünü FBTC’de 31,78 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Morgan Stanley’nin MSBT fonu ise aynı gün 4,19 milyon dolar net giriş aldı.

Buna rağmen haftalık görünüm tamamen negatife dönmedi. Spot Bitcoin ETF’lerinde haftalık net akış yaklaşık 228,2 milyon dolar artıda kaldı. Bu tablo, kısa vadeli çıkışlara karşın haftanın genelinde yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığına işaret etti.

BlackRock’ın IBIT fonu 23 Ekim’de 110,34 milyon dolarlık çıkışla günün en büyük kaybını yaşarken, Morgan Stanley’nin MSBT fonu 4,19 milyon dolarlık net giriş gördü.

Franklin Templeton’ın yeni ürünleri onay aldı

Çıkışlar, Franklin Templeton’ın Bitcoin odaklı iki ETF’yi Nasdaq’ta listelemek için onay almasının ardından geldi. 1,8 trilyon dolarlık varlık yöneten Franklin Templeton, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük yatırım şirketleri arasında yer alıyor.

Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF ile Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF, ABD hisse senetlerine maruz kalmayı Bitcoin’i kademeli biçimde biriktirmeyi hedefleyen bir stratejiyle birleştiriyor. Bu ürünler, geleneksel spot Bitcoin ETF’lerinden farklı olarak BTC fiyatını doğrudan takip etmek için tasarlanmadı.

Mini sözlük: DRIP, düzenli aralıklarla kademeli alım yaklaşımını ifade eden bir strateji kısaltmasıdır. Bu yapı, tek seferde yüksek tutarlı alım yapmak yerine zaman içine yayılan bir birikim modeline dayanır.

Fon 23 Ekim akışı Not IBIT 110,34 milyon dolar çıkış Günün en büyük çıkışı FBTC 31,78 milyon dolar çıkış Net çıkış görüldü MSBT 4,19 milyon dolar giriş Net giriş kaydedildi

Bitcoin fiyatında baskı sürüyor

Bitcoin, yeni fon gelişmesine rağmen 80.550 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, önceki güne göre yüzde 1,32’lik düşüşe işaret etti. Fiyat üzerindeki baskı sürerken piyasada hem ETF akışları hem de kaldıraçlı pozisyonlar yakından izleniyor.

Günlük grafikte Bitcoin’in ana hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı görüldü. 100 günlük hareketli ortalama yaklaşık 77.500 dolar, 200 günlük ortalama ise 76.200 dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki göstergenin de yukarı yönlü olması, daha geniş eğilim açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Bitcoin 80.000 doların altına iner ve kaldıraçlı pozisyonlar yüksek kalırsa, zorunlu tasfiyeler satış baskısını 100 günlük ortalamaya doğru hızlandırabilir.

Kaldıraçlı pozisyonlar risk yaratıyor

Kısa vadede 80.000 dolar seviyesi piyasa için önemli bir eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin altında kalıcı bir hareket, satışların hız kazanmasına yol açabilir. Sonraki önemli bölge ise 77.500 dolar civarındaki 100 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor.

Açık pozisyon miktarının yüksek seyretmesi de riskleri artırıyor. Haftalık ETF girişleri ve yükselen hareketli ortalamalar fiyatı desteklese de son iki gündeki güçlü çıkışlar, Bitcoin üzerinde temkinli görünümün sürmesine neden oldu.