BITCOIN (BTC)

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde iki günde 773 milyon dolar çıkış görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF'lerinden iki günde 773,43 milyon dolar çıktı ve $BTC baskı altında kaldı.
  • 📉 23 Ekim'de en büyük çıkış 110,34 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonunda gerçekleşti.
  • 📊 Haftalık ETF akışı 228,2 milyon dolar artıda kalırken Bitcoin 80.550 dolar civarında işlem gördü.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden 23 Ekim’de 137,94 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. SoSoValue verileri, bir önceki gün kaydedilen 635,49 milyon dolarlık çıkışla birlikte iki günlük toplam net çıkışın 773,43 milyon dolara ulaştığını gösterdi.

İçindekiler
1 Fon çıkışlarında BlackRock ilk sırada yer aldı
2 Franklin Templeton’ın yeni ürünleri onay aldı
3 Bitcoin fiyatında baskı sürüyor
4 Kaldıraçlı pozisyonlar risk yaratıyor

Fon çıkışlarında BlackRock ilk sırada yer aldı

23 Ekim’deki çıkışların en büyük bölümü BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda görüldü. IBIT’ten 110,34 milyon dolar çıkarken, Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund ürünü FBTC’de 31,78 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Morgan Stanley’nin MSBT fonu ise aynı gün 4,19 milyon dolar net giriş aldı.

Buna rağmen haftalık görünüm tamamen negatife dönmedi. Spot Bitcoin ETF’lerinde haftalık net akış yaklaşık 228,2 milyon dolar artıda kaldı. Bu tablo, kısa vadeli çıkışlara karşın haftanın genelinde yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığına işaret etti.

BlackRock’ın IBIT fonu 23 Ekim’de 110,34 milyon dolarlık çıkışla günün en büyük kaybını yaşarken, Morgan Stanley’nin MSBT fonu 4,19 milyon dolarlık net giriş gördü.

Franklin Templeton’ın yeni ürünleri onay aldı

Çıkışlar, Franklin Templeton’ın Bitcoin odaklı iki ETF’yi Nasdaq’ta listelemek için onay almasının ardından geldi. 1,8 trilyon dolarlık varlık yöneten Franklin Templeton, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük yatırım şirketleri arasında yer alıyor.

Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF ile Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF, ABD hisse senetlerine maruz kalmayı Bitcoin’i kademeli biçimde biriktirmeyi hedefleyen bir stratejiyle birleştiriyor. Bu ürünler, geleneksel spot Bitcoin ETF’lerinden farklı olarak BTC fiyatını doğrudan takip etmek için tasarlanmadı.

Mini sözlük: DRIP, düzenli aralıklarla kademeli alım yaklaşımını ifade eden bir strateji kısaltmasıdır. Bu yapı, tek seferde yüksek tutarlı alım yapmak yerine zaman içine yayılan bir birikim modeline dayanır.

Fon23 Ekim akışıNot
IBIT110,34 milyon dolar çıkışGünün en büyük çıkışı
FBTC31,78 milyon dolar çıkışNet çıkış görüldü
MSBT4,19 milyon dolar girişNet giriş kaydedildi

Bitcoin fiyatında baskı sürüyor

Bitcoin, yeni fon gelişmesine rağmen 80.550 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, önceki güne göre yüzde 1,32’lik düşüşe işaret etti. Fiyat üzerindeki baskı sürerken piyasada hem ETF akışları hem de kaldıraçlı pozisyonlar yakından izleniyor.

Günlük grafikte Bitcoin’in ana hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı görüldü. 100 günlük hareketli ortalama yaklaşık 77.500 dolar, 200 günlük ortalama ise 76.200 dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki göstergenin de yukarı yönlü olması, daha geniş eğilim açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Bitcoin 80.000 doların altına iner ve kaldıraçlı pozisyonlar yüksek kalırsa, zorunlu tasfiyeler satış baskısını 100 günlük ortalamaya doğru hızlandırabilir.

Kaldıraçlı pozisyonlar risk yaratıyor

Kısa vadede 80.000 dolar seviyesi piyasa için önemli bir eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin altında kalıcı bir hareket, satışların hız kazanmasına yol açabilir. Sonraki önemli bölge ise 77.500 dolar civarındaki 100 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor.

Açık pozisyon miktarının yüksek seyretmesi de riskleri artırıyor. Haftalık ETF girişleri ve yükselen hareketli ortalamalar fiyatı desteklese de son iki gündeki güçlü çıkışlar, Bitcoin üzerinde temkinli görünümün sürmesine neden oldu.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Franklin Templeton, temettüleri Bitcoin varlıklarına yönlendiren 2 ETF kurdu

Bitcoin’de açık pozisyon 140 milyar doları aştı, 90 bin yolu gündemde

CryptoQuant CEO’su, AI balonunun Bitcoin’i sınırlı etkileyeceğini söyledi

Suudi Arabistan bağlantılı banka, Strategy’de 3,04 milyon dolarlık pay açıkladı

Bitcoin ağ gücü 1 ZH seviyesine çıkarak yeniden yükselişe geçti

Bitcoin düşerken yeni kazanç fırsatı nerede?

Albuquerque Bitcoin ATM’lerini dolandırıcılık gerekçesiyle yasakladı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Cardano’da düşüş sinyali güçlendi, analistler 0,17 doları izliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano’da düşüş sinyali güçlendi, analistler 0,17 doları izliyor
Cardano (ADA)
XRP ağında yakım 24 saatte %27,5 arttı
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?