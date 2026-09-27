Ethereum, Glamsterdam testleriyle 2026 ana ağ hedefini koruyor

Ethereum Foundation araştırmacısı Toni Wahrstatter, Ethereum ağının bir sonraki büyük yükseltmesi olarak görülen Glamsterdam için geliştirme sürecinin son aşamaya yaklaştığını açıkladı. Wahrstatter, özellikle EIP 7928 olarak anılan Block Level Access Lists önerisinde önemli ilerleme sağlandığını ve hazırlıkların ilk kamuya açık test sürecine yöneldiğini belirtti.

Takvim netleşmeye başladı

Glamsterdam için geri sayım, geliştirici ağlarında süren denemelerle birlikte hızlandı. Sepolia çatallanmasının 6 Ekim 2026’da yapılması planlanıyor. Ana ağ geçişi için ise 2026’nın dördüncü çeyreği işaret ediliyor, ancak henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Wahrstatter, Glamsterdam’in şimdiye kadar görülen en büyük Ethereum çatallanmalarından biri olabileceğini düşünüyor. Sürecin uzun sürmesini de bu kapsamla ilişkilendiriyor. Ona göre hazırlık dönemi beklenenden daha geniş olsa da ortaya çıkacak sonucun buna değeceği görüşü öne çıkıyor.

Glamsterdam ve EIP 7928 için tablo oldukça olumlu görünüyor, özellikle de son kilometreye yaklaşılmış olması geliştirme tarafında beklentileri güçlendiriyor.

Yükseltmenin odak noktaları

Glamsterdam yükseltmesi, Ethereum’un yeni nesil ölçeklenme adımlarına zemin hazırlamayı amaçlıyor. Planın merkezinde üç ana başlık yer alıyor: işlemleri hızlandırmak, ağ kapasitesini büyütmek ve veri tabanında gereksiz şişmeyi sınırlayarak sürdürülebilirliği korumak.

Bu çerçevede ePBS, blok doğrulama sürecini yeniden düzenleyen başlıca bileşenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu yapının güven varsayımlarını azaltması hedefleniyor. BALs olarak kısaltılan erişim listeleri ise Ethereum’da paralel işlem kapasitesini destekleyen araçlardan biri olarak konumlanıyor.

Mini sözlük: ePBS, blok oluşturma ve doğrulama akışını yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yaklaşımı ifade ediyor. Block Level Access Lists ise aynı blok içindeki işlemlerin hangi durum verilerine erişeceğini önceden tanımlayarak daha fazla paralel işleme alanı açmayı hedefliyor.

Buterin, Hegota sonrası döneme işaret etti

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin de Hegota sonrasına ilişkin teknik vizyonunu paylaştı. Buterin, Hegota’dan sonra Ethereum’un artık yalnızca bir blok zinciri olarak tanımlanamayacağını, blok zinciri mimarisini modern kriptografiyle birleştiren daha geniş bir yapıya dönüştüğünü vurguladı.

Vitalik Buterin, Hegota’dan sonraki planların Ethereum’u yalnızca bir blok zinciri olmaktan çıkarıp daha güçlü özellikler sunan hibrit bir mimariye taşıdığını söylüyor.

Buterin, Ethereum’un uzun vadeli taslak yol haritasını içeren Strawman çerçevesine atıf yaparak, gelecek yıl planlanan Hegota’nın 2015 döneminden gelen anlayışla kolayca tanınabilecek son “normal” çatallanma olabileceğini kaydetti. Bundan sonraki aşamada özyinelemeli STARK yapıları, otomatik biçimsel doğrulama ve kuantum dayanıklılığı hedefleyen yüksek düzeyde optimize edilmiş uzlaşma algoritmaları öne çıkacak.

Buterin’e göre PeerDAS ile başlayan dönüşüm, Ethereum’un yalnızca bir blok zinciri olmanın ötesine geçişini başlattı. Hegota sonrasında bu değişim ağın temel anlatısına dönüşecek. Hedeflenen sonuç ise önceki teknoloji dönemine kıyasla daha ucuz, daha ölçeklenebilir ve daha mahremiyet odaklı yüksek güvenlikli hesaplama altyapısı kurulması olarak tanımlanıyor.