Ethereum’da zayıflayan hacim, 2.200 dolar riskini artırıyor

Ethereum son toparlanmayla 2.500 doların üzerine çıktı ancak kısa vadeli görünümde temkinli tablo korunuyor. ETH fiyatı 24 saatte yaklaşık %2,14 yükselerek 2.522 ile 2.530 dolar aralığında seyrederken, günlük işlem hacmi 23,97 milyar dolara ulaştı. Buna karşın piyasa katılımındaki zayıflama, yükselişin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Direnç bölgesi yakından izleniyor

Fiyatın yeniden 2.500 doların üzerine yerleşmesi kısa vadede olumlu bir işaret olarak görülse de, 2.550 ile 2.600 dolar bandı güçlü direnç bölgesi olmayı sürdürüyor. Bu alanın net biçimde aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareket güç kazanabilir. Aksi durumda son yükselişin yeniden aşağı yönlü bir düzeltmeye dönme riski bulunuyor.

Ethereum için 2.550 ile 2.600 dolar aralığı kısa vadede kritik eşik olarak öne çıkıyor; bu bölgenin güçlü hacimle aşılmaması halinde aşağı yönlü dönüş ihtimali masada kalıyor.

Borsalara taşınan ETH satış baskısı endişesini büyüttü

Piyasanın dikkatini çeken gelişmelerden biri de Wintermute kaynaklı büyük transfer oldu. Son üç saatte Binance ve Coinbase’e toplam 61.847 ETH gönderildi. Bu transferlerin toplam değeri yaklaşık 160,3 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. Wintermute, dijital varlık piyasalarında likidite sağlayan önde gelen şirketlerden biri olarak biliniyor.

Borsalara yapılan büyük transferler tek başına doğrudan satış anlamına gelmese de, işlem platformlarında hazır bekleyen arz miktarını artırdığı için kısa vadeli baskı unsuru olarak değerlendiriliyor. Özellikle fiyatın direnç bölgesinde zorlandığı bir dönemde bu tür girişler daha yakından takip ediliyor.

Kurum Miktar Detay Wintermute 61.847 ETH Binance ve Coinbase’e aktarıldı Toplam değer 160,3 milyon dolar Yaklaşık son üç saatte gerçekleşti

Açık pozisyon ve hacimde düşüş dikkat çekiyor

Analist Byzantine General, Ethereum’un mevcut bant yapısının üst yarısında işlem gördüğünü, buna karşılık toplam açık pozisyon ve işlem hacminde gerileme başladığını aktarıyor. Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplamını ifade ediyor ve piyasaya yeni kaldıraçlı ilgi girip girmediğini anlamak için yakından izleniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, türev piyasalarda kapanmamış toplam kontrat sayısını gösterir. Yükselen fiyatla birlikte açık pozisyon da artıyorsa piyasaya yeni para ve kaldıraç girişi olduğu düşünülür; açık pozisyon düşüyorsa hareketin gücü zayıflayabilir.

Bu kombinasyon, fiyat yükselirken desteğin zayıfladığına işaret ediyor. Analiste göre ivme kaybı sürerse ETH’nin önce 2.300 ile 2.350 dolar bölgesine, daha sert bir senaryoda ise 2.200 dolara doğru geri çekilmesi gündeme gelebilir.

Byzantine General, fiyat bant üst bölgesinde kalırken açık pozisyon ve hacmin düşmesinin, Ethereum’da alt banda dönüş olasılığını artırdığını vurguluyor.

Analistler daha derin düzeltme ihtimalini de masada tutuyor

Kripto analisti bee, mevcut toparlanmanın daha büyük bir Wyckoff birikim yapısının parçası olabileceğini ve piyasanın bir kırılma öncesinde sert bir sarsıntı daha yaşayabileceğini değerlendiriyor. Bu senaryoda 2.500 ile 2.600 dolar bandından gelecek bir reddin, fiyatı 1.750 ile 1.500 dolar bölgesine kadar taşıyabilecek daha derin bir düzeltmenin önünü açabileceği öngörülüyor.

Bir başka teknik senaryoda RektProof, Ethereum’da düşüş yönlü bir PO3 yapısının erken sinyallerinin görüldüğünü belirtiyor. Bu yapının doğrulanması için piyasa yapısında aşağı yönlü kırılma aranıyor. 2.600 ile 2.670 dolar aralığına kısa süreli bir yükselişin ardından gelecek reddin, önce 2.350 dolar çevresindeki dipleri, ardından 2.200 dolar bölgesini hedef haline getirebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan yükselen hareketli ortalamalar aşağıda destek oluşturmaya devam ediyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama 2.426 dolar, 30 günlük üssel hareketli ortalama ise yaklaşık 2.358 dolar civarında bulunuyor. Bu nedenle 2.400 ile 2.430 dolar aralığı ilk önemli savunma bölgesi olarak öne çıkarken, bu alanın kaybedilmesi halinde düzeltmenin 2.350 ile 2.360 dolara doğru derinleşmesi beklenebilir.