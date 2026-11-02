SHIB rezervleri azalırken satış baskısı fiyatı sınırlıyor

Shiba Inu’nun borsalardaki rezervi kasım ayının ilk günlerinde yaklaşık 85,84 trilyon token seviyesine geriledi. Zincir üstü veriler, dolaşımdaki arzın bir bölümünün işlem platformlarından çekildiğini gösterirken, fiyat tarafında satış baskısının sürdüğü görülüyor.

Arz görünümünde kademeli iyileşme

Son verilere göre SHIB’in borsa rezervi 85,8432 trilyon token düzeyinde bulunuyor. Bu miktar son 24 saatte yalnızca %0,01 arttı. Buna karşılık yedi günlük görünümde daha belirgin bir düşüş yaşandı. Bu tablo, kayda değer miktarda SHIB’in borsalardan çıkıp özel cüzdanlara taşındığına işaret ediyor.

Borsalardaki rezervin azalması, genellikle satış için hazır bekleyen token sayısının düşmesi anlamına geliyor. Yatırımcıların varlıklarını kişisel cüzdanlara çekmesi, merkezi borsalarda anlık satışa açık arzı sınırlandırabilir. Bu durum tek başına fiyatın toparlanacağını göstermese de arz tarafında daha dengeli bir zemin oluşturabilir.

Borsalardaki SHIB miktarının gerilemesi arz görünümünü destekliyor, ancak bu tablo tek başına fiyat için kesin bir dönüş sinyali vermiyor.

Fiyat cephesinde baskı sürüyor

Borsa rezervlerinin güncel değeri yaklaşık 397,45 milyon dolar seviyesinde hesaplanıyor. Bu tutar gün içinde %1,69 geriledi. Öte yandan borsa net akışı yaklaşık 10,94 milyar SHIB ile pozitif kalmayı sürdürüyor. Bu veri, kısa vadede satış yönlü baskının tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor.

Günlük SHIB/USDT grafiğinde token yaklaşık 0.00000463 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın yükselen destek çizgisinin altına sarkması teknik görünümü zayıflattı. Ayrıca SHIB’in önemli hareketli ortalamaların altında kalması, geniş zaman diliminde satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.

İzlenen fiyat aralıkları

Yukarı yönlü denemelerde 0.00000500 ile 0.00000530 dolar aralığı ilk güçlü engel bölgesi olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 0.00000440 ile 0.00000450 dolar bandı bir sonraki olası tutunma alanı olarak izleniyor.

Gösterge Seviye Durum Borsa rezervi 85,8432 trilyon SHIB Yedi günde geriledi Net akış 10,94 milyar SHIB Pozitif kaldı Fiyat 0.00000463 dolar Satış baskısı sürüyor

Talebin yeniden güç kazanması halinde borsalarda tutulan arzın azalması fiyat üzerinde daha belirgin etkiler yaratabilir. Ancak mevcut görünümde 85 trilyon token çevresindeki rezerv seviyesi, daha çok yapıcı bir zincir üstü sinyal niteliği taşıyor. Daha güçlü bir toparlanma senaryosu için borsalardan çıkışların sürmesi, alım iştahının artması ve fiyatın kritik üst bölgelere dönmesi gerekecek.

Mevcut veriler, SHIB tarafında arz baskısının hafiflediğini, buna karşın teknik görünümün henüz net bir toparlanmayı doğrulamadığını gösteriyor.