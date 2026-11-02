RIPPLE (XRP)

XRP Ledger günlük ödeme hacminde 1,3 milyarı aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger’da günlük ödeme hacmi 1 Kasım’da 1,33 milyar XRP’yi aştı.
  • 📈 31 Ekim’de 229 milyon XRP olan transfer miktarı, 24 saatte yüzde 479’dan fazla arttı.
  • 🧭 Ağ aktivitesindeki artış, Binance saldırısı sonrası yavaşlayan $XRP ekosisteminde toparlanma sinyali verdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

XRP, kasım ayına hem ağ verileri hem de fiyat hareketleri açısından daha güçlü bir görünümle başladı. XRPScan verileri, XRP Ledger üzerindeki ödeme hacminin 1 Kasım itibarıyla belirgin biçimde yükseldiğini gösterdi.

İçindekiler
1 Günlük ödeme hacminde sert artış
2 Ağ kullanımında toparlanma sinyali
3 Fiyat görünümüne etkisi

Günlük ödeme hacminde sert artış

31 Ekim’de yaklaşık 229 milyon XRP olan hesaplar arası transfer miktarı, 1 Kasım’da 1,33 milyar XRP’nin üzerine çıktı. Böylece günlük ödeme hacmi 24 saat içinde yüzde 479’dan fazla arttı.

Bu yükseliş, ekim ayının zayıf kapanışının ardından ağ etkinliğinde yeniden hızlanmaya işaret ediyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde işlemlerin kaydedildiği blokzincir ağı olarak biliniyor ve transfer verileri, ağ kullanımındaki değişimi yakından yansıtıyor.

XRP Ledger üzerindeki ödeme hacminin 24 saat içinde 229 milyon XRP’den 1,33 milyar XRP’nin üzerine çıkması, ağ aktivitesinde ay başlangıcında güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.

Ağ kullanımında toparlanma sinyali

Veriler, son haftalarda yüksek oynaklık yaşayan XRP’de olası bir toparlanma arayışıyla birlikte ağ kullanımının da yeniden canlandığını ortaya koyuyor. İşlem hacmindeki artış, yalnızca fiyat tarafındaki beklentilerle değil, kullanıcı faaliyetlerindeki toparlanmayla da ilişkilendiriliyor.

Aynı dönemde, yakın zamanda yaşanan büyük Binance saldırısının ağ üzerindeki etkisinin zayıflamaya başladığı da görülüyor. Söz konusu olayın ardından XRP Ledger üzerindeki aktivite yavaşlamıştı. Son veriler ise bu durgunluğun kademeli olarak geride kaldığına işaret ediyor.

Fiyat görünümüne etkisi

Ödeme hacmindeki sert artış, piyasa katılımcılarının daha yoğun işlem yaptığını gösterebilir. Bu tür hareketler zaman zaman fiyat açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilse de, tek başına hızlı ve kalıcı bir yükselişi garanti etmiyor.

XRP fiyatı halen karışık bir seyir izlerken, güçlü ağ aktivitesinin piyasa ivmesini destekleyebileceği düşünülüyor. Analistler, kullanım verilerindeki toparlanmanın sürmesi halinde ekim ayında bozulan yükseliş temposunun yeniden kurulabileceğini öngörüyor.

Artan transfer miktarı, XRP’de anlık bir sıçramayı garanti etmese de ağ üzerindeki hareketliliğin yeniden güç kazandığını ve piyasa ilgisinin canlı kaldığını gösteriyor.

Buna rağmen kısa vadeli fiyat yönü açısından daha net bir tablo oluşmuş değil. Ağ verilerindeki iyileşmenin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde işlem hacmi ve kullanıcı etkinliğinin korunup korunamayacağına bağlı olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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