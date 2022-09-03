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Plan B’den Bitcoin Yorumu: “Sonsuza Kadar Devam Etmeyecek!”

Kıdemli analist Plan B lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunarak bazı önemli noktalara dikkat çekti!
00:30
3 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kıdemli kripto para analisti Plan B, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) fiyatının 200 haftalık hareketli ortalamanın altında işlem gördüğünü dikkat çekerek çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Kripto para biriminin piyasaya sürülmesinden bu yana yalnızca sekiz kez kırılan seviye, Bitcoin için ne anlama geliyor ? İşte detaylar!

Bitcoin 200WMA’nın Altında

Kripto para piyasalarının önde gelen uzman ismi Plan B Twitter üzerinden 1.8 milyon takipçisine, Bitcoin’in 20.000 dolar seviyelerinde hareket ederken, stok akış (S2F) modeline dayalı olarak öngörülen yörüngenin çok altında olduğunu duyurdu. Kıdemli analist Plan B açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamanın ve gerçekleşen fiyatın altında işlem görüyor… Ayrıca kripto para birimi Ağustos ayını 20.059 dolar seviyesi ile kapattı.

Uzman analist ayrıca yatırımlarını elinde tutmak için gerekli kaynakları veya kripto para piyasalarına inancı olmayan bireysel yatırımcıların pes ettiklerini ve kripto para birimlerini sattıklarını öne sürdü. Analist kripto para piyasalarındaki mevcut gerileme, Bitcoin’in düştüğü ancak sonunda iyi bir toparlanma yaşadığı 2015 yılındaki ayı piyasasını bir nevi anımsatıyor olsa da, yedi yıl önceki durumun şimdiki durumdan farklı olduğunu belirtti. Ayrıca 2015 yılında Bitcoin’in gerçekleşen fiyatının, 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kaldığını yatırımcılara hatırlattı. Plan B açıklamalarında şunları söyledi:

Bazıları mevcut durumu 2015 ile karşılaştırıyor ve aylarca düşük seviyelerde kalacağımız sonucuna varıyor. Mevcut konumun en büyük farklarında biri ise 2015 yılında gerçekleşen fiyat, 200 haftalık hareketli ortalamanın 2 katına yakın üzerinde yer alıyordu. Şu anda gerçekleşen fiyat, 200WMA’nın altında, yani kripto para piyasasına inancı olmayan bireysel yatırımcılar bakiyelerini tasfiye etti.

Kripto Para Piyasalarına Güven

Öte yandan kripto para analisti, Bitcoin’de yaşanan düşüşün bir süre sonra sona ereceğini ve eski popülaritesine ulaşacağı konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.

Bitcoin’de yaşanan düşüş sonsuza kadar devam etmeyecek. Makroekonomik koşullar ve piyasalar farklı olabilir, ancak insanlar değişmez, insan davranışı açgözlülük ve korku tarafından yönlendirilir. Piyasalara olan güvenin toparlanmasının ardından güzel sonuçlara varacağımıza inanıyorum.

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