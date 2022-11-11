Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Öngörüleri Çıkan Analistten Bitcoin ve Bu 6 Altcoin için Çift Haneli Düşüş Uyarısı!

Öngörüleri Çıkan Analistten Bitcoin ve Bu 6 Altcoin için Çift Haneli Düşüş Uyarısı!

Kripto para analisti ve trader'ı Capo, kripto para piyasası için zorlu geçen bir haftanın ardından başta Bitcoin (BTC) olmak üzere altı altcoin'de düşüşün derinleşeceği konusunda uyardı.
13:00
11 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, kripto para piyasası için zorlu geçen bir haftanın ardından başta Bitcoin (BTC) olmak üzere altı altcoin’de düşüşün derinleşeceği konusunda uyardı.

Son Madenci Kapitülasyonu

Kripto para analisti ve trader’ı Capo, 625 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin, Ethereum (ETH) ve beş altcoin’de çift haneli düşüş yaşanabileceğini öne sürerek yatırımcıları uyardı.

Kripto para analisti, “Bu hafta olması gereken son madenci kapitülasyonu olayında şunun olmasını bekliyorum: BTC‘de yüzde 16-20, ETH’de yüzde 36-40 ve altcoin’lerde yüzde 40-45’i bulan düşüşler.” dedi.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,15 yükselişle 17 bin 317 dolardan, en büyük altcoin Ethereum ise son 24 saatte gösterdiği yüzde 7,48 yükselişle bin 268 dolardan işlem görüyor.

Analistin Büyük Çöküş Beklediği Altcoin’ler

Capo, akıllı sözleşme özellikli Blockchain TRON‘un yerel varlığı TRX’in önemli ölçüde değer kaybetmesini öngörerek, “Dün Justin Sun beni takip etti. Sana bazı kötü haberlerim var Justin. Ben her şeyi gördüğüm gibi söylerim. Ve TRX için şu anda gördüğüm şey, yaklaşan büyük bir düşüş.” ifadelerini kullandı.

Analistin paylaştığı grafiğe bakıldığında, Tron’un düşen bir üçgen oluşturduğu ve yaklaşık yüzde 60 oranında düşmesinin beklendiği görülüyor. Öte yandan Capo, Cardano (ADA) ve Polkadot‘un (DOT) sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 40’a kadar düştükten sonra yerel bir dip oluşturabileceğine inanıyor.

Kripto analisti, Bitcoin ve Ethereum için dip hedefleri belirlemenin yanı sıra, Litecoin‘in (LTC)  de yüzde 46 oranında düşebileceğini, kripto para borsası FTX’i token’ı FTX Token‘ın (FTT) ise yüzde 99’un üzerinde çökebileceğini belirterek şunları söyledi:

Madencilerin kapitülasyonunun ardından beklediği yerel dipler için potansiyel hedefler şu şekilde

BTC 13 bin 14 bin dolar, ETH 700 – 750 dolar, ADA 0,18 – 0,23 dolar,  LTC 29 – 32 dolar, DOT 3,4 – 3,6 dolar, FTT 0,000001 dolar.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Ripple (XRP) CTO’su Açıkladı: FTX Hangi Yapıdaydı? Nasıl Bu Hale Geldi?
Ripple (XRP) CTO’su Açıkladı: FTX Hangi Yapıdaydı? Nasıl Bu Hale Geldi?
FTX Hack’i Elon Musk’ı İştahlandırdı! Favori Altcoin’ini İşaret Etti ve “Ay’a Gidecek” Dedi!
FTX Hack’i Elon Musk’ı İştahlandırdı! Favori Altcoin’ini İşaret Etti ve “Ay’a Gidecek” Dedi!
FTX Hacker’ı Bu Altcoinleri Satıyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
FTX Hacker’ı Bu Altcoinleri Satıyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
Son Dakika: FTX TR Müşterilerinin Bakiyeleri Sıfırlandı! Hack Yıkımı!
Son Dakika: FTX TR Müşterilerinin Bakiyeleri Sıfırlandı! Hack Yıkımı!
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?
Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?
Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?
Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022