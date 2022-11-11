Kripto para analisti ve trader'ı Capo, kripto para piyasası için zorlu geçen bir haftanın ardından başta Bitcoin (BTC) olmak üzere altı altcoin'de düşüşün derinleşeceği konusunda uyardı.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Capo, kripto para piyasası için zorlu geçen bir haftanın ardından başta Bitcoin (BTC) olmak üzere altı altcoin’de düşüşün derinleşeceği konusunda uyardı.

Son Madenci Kapitülasyonu

Kripto para analisti ve trader’ı Capo, 625 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin, Ethereum (ETH) ve beş altcoin’de çift haneli düşüş yaşanabileceğini öne sürerek yatırımcıları uyardı.

Kripto para analisti, “Bu hafta olması gereken son madenci kapitülasyonu olayında şunun olmasını bekliyorum: BTC‘de yüzde 16-20, ETH’de yüzde 36-40 ve altcoin’lerde yüzde 40-45’i bulan düşüşler.” dedi.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,15 yükselişle 17 bin 317 dolardan, en büyük altcoin Ethereum ise son 24 saatte gösterdiği yüzde 7,48 yükselişle bin 268 dolardan işlem görüyor.

Analistin Büyük Çöküş Beklediği Altcoin’ler

Capo, akıllı sözleşme özellikli Blockchain TRON‘un yerel varlığı TRX’in önemli ölçüde değer kaybetmesini öngörerek, “Dün Justin Sun beni takip etti. Sana bazı kötü haberlerim var Justin. Ben her şeyi gördüğüm gibi söylerim. Ve TRX için şu anda gördüğüm şey, yaklaşan büyük bir düşüş.” ifadelerini kullandı.

Analistin paylaştığı grafiğe bakıldığında, Tron’un düşen bir üçgen oluşturduğu ve yaklaşık yüzde 60 oranında düşmesinin beklendiği görülüyor. Öte yandan Capo, Cardano (ADA) ve Polkadot‘un (DOT) sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 40’a kadar düştükten sonra yerel bir dip oluşturabileceğine inanıyor.

Kripto analisti, Bitcoin ve Ethereum için dip hedefleri belirlemenin yanı sıra, Litecoin‘in (LTC) de yüzde 46 oranında düşebileceğini, kripto para borsası FTX’i token’ı FTX Token‘ın (FTT) ise yüzde 99’un üzerinde çökebileceğini belirterek şunları söyledi:

Madencilerin kapitülasyonunun ardından beklediği yerel dipler için potansiyel hedefler şu şekilde