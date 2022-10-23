BAB Token ve bu proje arasında bir bağlantı olabilir. Kripto para yatırımcılar bu protokolün adını daha çok duyabilir.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Eylül ayında bu projeyi desteklediğini açıkladı. Kullanıcı sayısındaki büyüme ve Binance tarafından verilen destek göz önünde bulundurulduğunda bu projenin adını çok daha fazla duyabiliriz. Önümüzdeki aylarda adından söz ettirebilecek bu proje ne işe yarıyor?

Binance Desteklediği Projeler

DappRadar tarafından sağlanan verilere göre, BNB platformundaki bazı dApp’ler oldukça iyi performans gösteriyor. PancakeSwap, Gameta ve Hooked gibi platformlar son yedi gün içinde önemli bir performans gösterdi. Özellikle Hooked protokolü benzersiz aktif kullanıcılar açısından %995’lik büyük bir artış gözlemlediği için dikkat çekiyor. Ayrıca, PancakeSwap ve Gameta aktif kullanıcı sayısı metriklerinde sırasıyla %5,92 ve %18,42’lik bir artışa tanık oldu. Bu dApp’ler için tekil aktif kullanıcı sayısındaki artış, BNB ağında büyüyen kullanıcı sayısı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Binance borsası Eylül ayında Hooked protokolü için Sequoia Seed Fund ile birlikte tohum yatırım turunu yönetti. Pazartesi günü ise protokol ana ağda başlatıldı ve hızla 50.000 kullanıcı eşiği aşıldı. Peki bu proje ne işe yarıyor?

Hooked Protokol

Binance’in risk sermayesi ve hızlandırıcı kolu olan Binance Labs, Sequoia Seed Fund ile birlikte Hooked Protocol için tohum turunu birlikte yönetti. Hooked Protocol, zincir üzerinde tokenomik tasarımıyla topluluk odaklı bir sosyal ağ inşa ediyor. Kullanıcılar, Hooked ekosisteminde oyunlaştırılmış bir deneyim ile öğrenebilir, kazanabilir ve sosyal platformun keyfini çıkarabilir. Hooked Protocol başlangıçta BNB Chain’de başlatıldı ve daha sonra diğer layer1 ağlara (Solana, Avalanche vs) genişleyecektir.

Hooked Protocol’ün uygulanabilirliği üç temel sütun tarafından tanımlanır: tanımlama, katılım ve ilişkilendirme. Ekip, cüzdanları ve merkezi olmayan tanımlayıcıları (DID’ler) Hooked ekosistemine entegre ederek kullanıcıların Web3 kimliklerine otomatik olarak erişmelerini sağlıyor. Ayrıca, geliştiricilerin topluluk etkileşimlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için kullanıcı edinme ve elde tutma etrafında “etkileşim legoları” yaratıyor. dApps geliştiricileri için, tak ve çalıştır yaklaşımı kullanarak bu “etkileşim” bloklarının üzerinde uygulamalar oluşturabilirler.

Bu cümleleri okurken aklına Binance borsasının çıkardığı BAB token gelen sadece ben olamam. Hooked Protocol, Web2 kullanıcılarının Web3 ekosistemine sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmayı ve merkezi olmayan uygulamaların (dApp’ler) uygulayabileceği büyüme altyapısını oluşturmayı amaçlar. Önümüzdeki aylarda BAB token ile entegre yeni bir çalışma görebiliriz. Hooked Protokol bu yönüyle takip etmeye değer görünüyor.