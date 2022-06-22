Beklenen Cardano vasil hardfork yükseltmesinden yeni gelişme olduğunu duyuran şirket gözlerin yeniden akıllı sözleşmeyi çevrilmesine neden oldu.

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Cardano‘nun son günlerde merakla beklenen vasil hardfork yükseltmesinin gecikmesi sebebiyle akıllı sözleşme gündem konusu olmuş durumda. Akıllı sözleşmenin geliştirme ekibi, Lace adında yeni bir light cüzdan yarattığını duyurdu. Cardano ekibinin geliştirdiği cüzdanın bir dizi yeni özelliği de beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Cüzdan Detayları

Piyasaya sürülmesi planlanan cüzdan, yatırımcıların mevcut kripto para birimlerini tek bir yerde yönetmesine, kontrolünü sağlamasına ve saklamalarına olanak tanıyor. Geliştirilen yeni cüzdan ayrıca kullanıcıların Non-Fungible Tokenları (NFT) aynı yerde tutmasına izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcıların tüm dijital varlıklarını üçüncü kişilere gerek duymadan tek bir cüzdan üzerinde yönetmelerine yardımcı olacağı ileri sürüldü. Ayrıca Cardano’nun geliştirme ekibinin hazırladığı bu yeni özelliklere sahip olan Lace, bir yan zincir yardımıyla oluşturulduğu belirtiliyor.

Hazırlık aşamasında olan cüzdan ile geliştiricilerin amacının Cardano ve Ethereum (ETH) ağlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamak olduğu söyleniyor. Henüz test aşamasında olan projenin yakın zaman içerisinde piyasaya sürüleceği öne sürüldü.

Light Cüzdanın Özellikleri

Planlanan Lace projesinin asıl amacı her ne kadar “tek noktadan” erişim sağlamak olsa da ikincil hedefi diğer blok zincirleri ile birlikte çalışabilme yeteneği olduğu belirtildi. Cardano’nun geliştirdiği yeni projesinin diğer cüzdanların yerine kullanılabileceğini ve tüm Web3’ü belirli bir yerde birleştirmesi öngörülüyor. Lace’ın bir diğer hedefi ise Web3 alanında tüm yatırımcılara kolayca ulaşım sağlamak olduğu ifade edildi.

Bunlara ek olarak Lace 1.0’ın açılış sayfasında, yatırımcıların cüzdan güvenliğinin ana önceliklerinden biri olduğu belirtiliyor. Ayrıca Lace cüzdan ile yatırımcılara dağıtılması planlanan ödüller için Cardano’nun dahili kripto para birimi olan ADA’yı stake etmelerine izin verileceği duyuruldu. Bu teknolojik cüzdan ile birlikte yatırımcıların dijital varlıklarını NFT ve Web3’e girişi sorunsuz hale getirmeyi amaçlandığı ileri sürüldü.