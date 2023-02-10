Araştırmaya göre FTX olayı Bitcoin fiyatını, faiz artışları gibi diğer makro ekonomik durumlardan çok daha fazla etkiledi.

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FTX’in iflası ve ilgili gelişmeler Bitcoin’in fiyatı üzerinde çok etkili oldu. Yapılan bir araştırmaya göre FTX olayı Bitcoin fiyatını, faiz artışları gibi diğer makro ekonomik durumlardan çok daha fazla etkiledi.

BTC Fiyatı FTX İle Korelasyonda Mı?

Messari araştırma analistleri Sami Kassab ve Chris Collar, 10 Şubat’ta yayınlanan “State of Bitcoin Q4 2022” raporunda, borsanın çöküşünün Bitcoin fiyatında %25’lik bir düşüşe yol açtığını açıkladı. Rapor, federal fon oranındaki değişikliklerin, 75 ve 50 baz puanlık artışlardan sonra bile Bitcoin fiyatı üzerinde çok daha küçük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Bitcoin’in bu dönemde merkezi borsalardan kişisel cüzdanlara taşınmasıyla aktif cüzdanların bir önceki çeyreğe kıyasla %2 oranında arttığına dikkat çekildi.

Öte yandan New York Federal Rezerv Bankası’nın bu hafta başında yayınladığı bir araştırma da benzer bir sonuca vardı. 8 Şubat tarihli makalede makroekonomik haberler ile Bitcoin fiyatı arasındaki bağlantılar incelendi ve enflasyonun Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan tek değişken olduğu tespit edildi.

Makro Ekonomik Haberler

Makalenin yazarları olan araştırma analistleri Gianluca Benigo ve Carlo Rosa, makro ekonomik haberlerin çeşitli varlık sınıfları üzerindeki etkisini incelemek üzere Ocak 2017’den Aralık 2022’ye kadar olan verileri derledi.

Çalışmada enflasyon, reel ekonomi, para politikası haberleri ve ileriye dönük göstergeler de dahil olmak üzere birçok makro ekonomik haber kategorisi dikkate alındı.

Yazarlar bulgularına şaşırdıklarını ifade ederek şu sonuca vardılar:

En önemli sonuç, diğer ABD varlık sınıflarının aksine, Bitcoin’in parasal ve makro ekonomik haberlerle dikey orantılı olmasıdır. Bitcoin’i tamamen spekülatif bir varlık olarak yorumladığımızda bile oranlardaki beklenmedik değişikliklerin Bitcoin fiyatını etkilemesi gerektiğinden bu kopukluk şaşırtıcıdır.

Yahoo Finance’e göre, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını rekor bir hızla artırmaya devam etmesine rağmen, Bitcoin 2023 yılına mükemmel bir başlangıç yaparak 16.557 dolardan 21.888 dolara yükselerek üçte bir oranında artış gösterdi.