Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Araştırma: Bitcoin Fiyatı Makro Ekonomiden Çok Bu Durumla Mı İlişkili?

Araştırmaya göre FTX olayı Bitcoin fiyatını, faiz artışları gibi diğer makro ekonomik durumlardan çok daha fazla etkiledi. 
10:53
10 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX’in iflası ve ilgili gelişmeler Bitcoin’in fiyatı üzerinde çok etkili oldu. Yapılan bir araştırmaya göre FTX olayı Bitcoin fiyatını, faiz artışları gibi diğer makro ekonomik durumlardan çok daha fazla etkiledi.

BTC Fiyatı FTX İle Korelasyonda Mı?

Messari araştırma analistleri Sami Kassab ve Chris Collar, 10 Şubat’ta yayınlanan “State of Bitcoin Q4 2022” raporunda, borsanın çöküşünün Bitcoin fiyatında %25’lik bir düşüşe yol açtığını açıkladı. Rapor, federal fon oranındaki değişikliklerin, 75 ve 50 baz puanlık artışlardan sonra bile Bitcoin fiyatı üzerinde çok daha küçük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Bitcoin’in bu dönemde merkezi borsalardan kişisel cüzdanlara taşınmasıyla aktif cüzdanların bir önceki çeyreğe kıyasla %2 oranında arttığına dikkat çekildi.

Öte yandan New York Federal Rezerv Bankası’nın bu hafta başında yayınladığı bir araştırma da benzer bir sonuca vardı. 8 Şubat tarihli makalede makroekonomik haberler ile Bitcoin fiyatı arasındaki bağlantılar incelendi ve enflasyonun Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan tek değişken olduğu tespit edildi.

Makro Ekonomik Haberler

Makalenin yazarları olan araştırma analistleri Gianluca Benigo ve Carlo Rosa, makro ekonomik haberlerin çeşitli varlık sınıfları üzerindeki etkisini incelemek üzere Ocak 2017’den Aralık 2022’ye kadar olan verileri derledi.

Çalışmada enflasyon, reel ekonomi, para politikası haberleri ve ileriye dönük göstergeler de dahil olmak üzere birçok makro ekonomik haber kategorisi dikkate alındı.

Yazarlar bulgularına şaşırdıklarını ifade ederek şu sonuca vardılar:

En önemli sonuç, diğer ABD varlık sınıflarının aksine, Bitcoin’in parasal ve makro ekonomik haberlerle dikey orantılı olmasıdır. Bitcoin’i tamamen spekülatif bir varlık olarak yorumladığımızda bile oranlardaki beklenmedik değişikliklerin Bitcoin fiyatını etkilemesi gerektiğinden bu kopukluk şaşırtıcıdır.

Yahoo Finance’e göre, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını rekor bir hızla artırmaya devam etmesine rağmen, Bitcoin 2023 yılına mükemmel bir başlangıç yaparak 16.557 dolardan 21.888 dolara yükselerek üçte bir oranında artış gösterdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Kripto Para Piyasasında Son Durum: BTC, ETH, ADA ve Diğerleri
Kripto Para Piyasasında Son Durum: BTC, ETH, ADA ve Diğerleri
Son Dakika! Bitcoin ve Altcoinler Düşüyor! Dev Borsa Pes Etti!
Son Dakika! Bitcoin ve Altcoinler Düşüyor! Dev Borsa Pes Etti!
Kriptoda Niye İşe Yaramadı? Golden Cross Hikayesi Bitti Mi?
Kriptoda Niye İşe Yaramadı? Golden Cross Hikayesi Bitti Mi?
Dünyaca Ünlü 5 Kripto Uzmanı Bugün Uyardı! Kripto Paralar ve BTC İçin Kritik!
Dünyaca Ünlü 5 Kripto Uzmanı Bugün Uyardı! Kripto Paralar ve BTC İçin Kritik!
Kripto Paralar Neden Düştü? Altcoin Rallileri Ne Zaman Başlar?
Kripto Paralar Neden Düştü? Altcoin Rallileri Ne Zaman Başlar?
Düşüşü Bilen Kripto Milyarderi Açıkladı! 2023 Kripto Para Tahmini!
Düşüşü Bilen Kripto Milyarderi Açıkladı! 2023 Kripto Para Tahmini!
ABD’li Bankacılık Devi BNY Mellon’dan Kripto Para Açıklaması: Hiçbir Yere Gitmiyor
ABD’li Bankacılık Devi BNY Mellon’dan Kripto Para Açıklaması: Hiçbir Yere Gitmiyor
Popüler Analistten Bu Altcoin İçin “Fırtına” Uyarısı: Tetikte Olun!
Popüler Analistten Bu Altcoin İçin “Fırtına” Uyarısı: Tetikte Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
En Kötüsü 2x Yaptı! Bu 3 AI Altcoin’inde Meraklı Bekleyiş! Yeni Rekorlar Yolda!
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Güncel NFT Haberleri
Ethereum NFT Piyasa Değeri Geçen Yıl Yüzde 59’dan Fazla Düştü
ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı
Ünlü Milyarder Yatırımcı O Token’ları Savundu: Gereksiz Eleştiri Var
Murat Pak Deprem Bağışı NFT Koleksiyonunu Duyurdu! NFT ile Bağış Yapabilirsiniz!
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023