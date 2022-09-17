Polygon (MATIC) tüm kripto piyasasında yaşanan düşüşte rağmen açıkladığı projelerle ve yeniliklerle güçlü bir duruş sergiledi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon, işlem hızlarında büyük bir artış sağlamayı ve ücretleri azaltmayı planlıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir blog yazısında ekip, farklı blok boyutları kullanarak elde ettikleri deneysel sonuçları açıkladı.

Bloklarda görülen bu iyileştirmelerin fiyat üzerinde olumlu bir etkisi olabilir mi? Fiyat grafikleri geçtiğimiz hafta boyunca MATIC ayılarının üstünlük sağladığını gösterdi, ancak alıcılar önümüzdeki haftalarda 1 dolara doğru bir sıçramayı zorlayabilir.

1- GÜNLÜK Grafik

0,8 dolar bölgesinde bir yükseliş emri yığını görüldü. Bu durum bir düşüş mumunu ve ardından 0,9 dolar ve 1,03 dolara ilerleyecek bir yükseliş hareketini gösteriyor olabilir. Düşüşün ardından yapıda yükselişe doğru bir kırılma, 0,88-0,76 doların MATIC için güçlü bir destek bölgesi olduğu anlamına geliyordu.

Yazı yazıldığı sırada token 0,809 dolardan işlem görüyordu ve daha da düşebilir. Son haftalarda momentum hafifçe yükselişe geçti, ancak uzun vadeli trend yükselişe geçmedi. Temmuz ortasından bu yana, fiyat 0,75 ila 1 dolar arasında işlem gördü. Çizilen fibonacci seviyeleri (sarı), dikkat edilmesi gereken önemli seviyeler olarak 1,03 ve 0,86 doları gösterdi.

Fiyat Ne Olacak

Önümüzdeki haftalarda bu durum değişebilir mi? Bitcoin bir kez daha keskin bir düşüş yaşarsa, MATIC’in 0,76 doların altına inmesi çok muhtemel olabilir. Token gerçekten de aşağı yönlü bir kırılım yaşayana kadar, bir çok satın alma fırsatı da sundu. RSI nötr 50’nin altına düştü ve direnç olarak aynı seviyeyi yeniden test etti. Son aylarda, 57 ve 40 seviyeleri destek ve direnç olarak hareket etti.

RSI’dan yapılan çıkarım, momentumun ayıların lehine olduğu, ancak genel resmin henüz düşüş eğiliminde olmadığı yönündeydi. Bunun için 40 seviyesinin altına düşülmesi gerekiyor olabilir. RSI ise en son Haziran ayında 40’ın altına inmişti.

CMF ve OBV Eylül ayında bir miktar alım baskısı gösterdi. OBV hafifçe yukarı doğru kayarken, CMF +0,05’i geçerek piyasaya önemli bir sermaye akışının ana hatlarını çizebildi. OBV Temmuz ayından bu yana yükseliş trendindeydi ancak geçtiğimiz ay sadece yatay hareket etti. Dolayısıyla alım ve satış baskısı birbirini dengelemişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.