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Birçok analist büyük fiyat hareketleriyle ilgili doğru tahminlerde bulundu ancak o başka. O bir dönem hep bildi. Doğru bir strateji uyguladı ve kripto paraların yaşayacağı büyük kayıpları önceden gördü. Özellikle 10 Haziran’a kadar dalga geçilen isim yeniden ciddiye alınmaya başladı. Peki sırada ne var?

Hep Bilen Kripto Analisti

2022 yılının ikinci yarısından itibaren birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin etmişti. Düşüşler, yükselişler, direnç testleri ve daha fazlası. Ancak Ocak ayındaki yükselişle birlikte yatırımcılar onun devam eden düşüş beklentisiyle dalga geçmeye başladı. Tıpkı 2022 yılı başında PlanB’nin yükseliş stratejisiyle dalga geçildiği gibi.

Elbette CryptoCapo’dan bahsediyoruz. 10 Haziran tarihli sürpriz satışlar 2022 ikinci yarısında hep bilen kripto analistinin birçok altcoindeki hedeflerini gerçekleştirdi. Fakat açığa satışlar için duyurduğu ilk TP noktalarının bazıları gelse de henüz dip hedeflerine son ETF başvurularından dolayı ulaşabilmiş değil.

ADA Coin Tahmini

Peki ünlü analistin ADA Coin için hedefi ne? Aşağıdaki grafiği paylaşan analist çok daha derin bir düzeltme bekliyor. Fiyatın erimeye devam edeceğini söyleyen Capo fiyatın 0,12 dolar bölgesine kadar düşmesini bekliyor. 10 Haziran tarihindeki satışlarla fiyat bu bölgeye ilk defa bu kadar yaklaşmıştı.

Dün yaptığı açıklamada Analist Capo şunları söyledi;

“Düşük seviyeler alındı ve şimdi direnç olarak son pivotu test ediyor. Agresif bir şekilde gerçekleşmesi gereken %60-65’lik son bir düşüşün 0,10-0,12 dolar (potansiyel mutlak dip) ana hedefine ulaşmasını bekliyoruz.”

Bitcoin Tahmini

Geçen yılı hatırlayanlar ayının en iyi analistinin BTC için 12.000 dolarlık dip hedefini de biliyor. Capo ısrarcı ve son yükselişe (%100 neredeyse) rağmen inatçı. Bu yılın ilk rallisinin Binance eliyle şişirildiğini iddia etmişti. Son birkaç günde olanlar için de şunları söyledi;

“Bu tuzağa düşmeyin. Daha yüksekten satmak ve sizi çıkış likiditesi olarak kullanmak için piyasayı manipüle ediyorlar. Önce BUSD ve USDC ile oldu. Şimdi de TUSD ile. Yakında bunu artık yapamayacaklar ve bu olduğunda, tüm sahte koşular tamamen geri çekilecek. Bunlar Tesadüf mü?”

Analistin son paylaştığı grafikte dip 11.000 dolar olarak işaretlenmiş.

MATIC Coin Yorumu

En fazla düşüş beklediği altcoinlerden biri buydu. Ona göre 0,29 doların kaybedilmesiyle birkaç aylık gelecekte MATIC Coin fiyatı 0,2 dolar dibine kadar inebilir. Capo düşüşe o kadar inanıyor ki yükselişte bile short pozisyonlarını kapatmadı. Üstelik MATIC Coin için açığa satışta giriş seviyesini 0,91 dolara çektiğini yazdı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.