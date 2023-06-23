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Kripto para piyasası, BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketinin ardı ardına Spot Bitcoin ETF’i başvurusu yapmasının piyasalarda yarattığı etkiyle hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Ancak kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğilimine karşın hafta içerisinde değer kaybetmeye devam eden ve düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu.

Kripto Para Piyasası Yeniden Hareketlendi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçmiş haftalarda düşük volatilitede seyretse de BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin arka arkaya yaptığı Spot Bitcoin ETF‘i başvurularının piyasalarda yarattığı etkiyle hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 30.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasası, hafta içindeki bu gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, piyasadaki bu yükseliş eğiliminin etkisiyle son günlerde yüksek oranlarda değer artışları kaydetti.

Ancak kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğilimine karşın değer kaybetmeye devam eden ve düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu.

Bu Üç Altcoin’deki Değer Kayıpları Hız Kazanıyor

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle son günlerde yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Stacks (STX), Conflux (CFX) ve Bitcoin Cash (BCH) gibi hafta içerisinde %30’un üzerinde değer artışları kaydeden kripto para birimlerine karşın bu yükseliş ivmesine rağmen değer kaybetmeye devam eden kripto para birimleri de oldu.

BitTorrent (BTT), KuCoin Token (KCS) ve Terra Classic (LUNC), hafta içerisinde kaydettikleri son düşüşlerin ardından CoinMarketCap (CMC) verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı. BitTorrent’teki (BTT) değer kaybı %8’i ve KuCoin Token’daki (KCS) değer kaybı %7’yi aşarken Terra Classic (LUNC) ise son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %1,3’lük bir değer kaybı kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.