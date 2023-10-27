Binance Coin’de (BNB) Boğaların Savaşı! Galip Gelen Kim?

Önde gelen analitik şirketi Santiment’in verilerine göre, Binance Coin (BNB) fiyatı, 24 Ekim’de 234 dolara kadar yükseldikten sonra düşüş eğiliminde. Bu düşüşe token’ın açık pozisyonunda önemli bir düşüş eşlik etti, bu durunda yatırımcıların alım satım pozisyonlarını kapattıklarını gösteriyor.

Coinglass’dan BNB’ye Rapor

Popüler altcoin, son üç günde neredeyse %5 oranında düşüşle 225,61 dolardan işlem görüyor. Coinglass’ın verilerine göre, vadeli açık pozisyonları 24 Ekim’den bu yana %8 oranında bir düşüşle 304 milyon dolar olarak belirlendi.

Günlük grafikte BNB’nin bilançodaki hacmi (OBV), kripto paranın işlem hacminin de belirtilen dönemde düştüğünü ortaya koydu. Genel olarak düşen fiyatların yanı sıra düşen bir OBV, satın alma ilgisinin zayıfladığını veya satış baskısının arttığını gösterebilir. Son birkaç günde yaşanan fiyat düşüşü satın alma ivmesinin yavaşladığını gösterirken, token’ın yön hareketi endeksi göstergesi boğaların üstünlüğü sürdürmeye devam ettiğini gösterdi.

Bu gösterge bir piyasadaki trendin gücünü ve yönünü ölçer. Yazı kaleme alındığında 29.98’deki pozitif yön göstergesi, 9.30’daki negatif yön göstergesinin üzerinde sağlam bir şekilde duruyordu. Göstergelerin bu şekilde konumlandırılması yükseliş eğilimini doğruluyor ve piyasadaki alıcıların satıcılardan daha güçlü olduğunu gösterebilir.

BNB’de Kritik Metrik

Aynı şekilde token’ın ortalama yön endeksi (ADX) 30,70’e ulaştı. ADX, pazarın güçlü bir trendde mi yoksa aralığa bağlı bir aşamada mı olduğunu belirlemeye yardımcı olur. 25’in üzerindeki ADX değeri, güçlenme eğiliminin göstergesi olarak yorumlanıyor. 25 seviyesi genellikle trend olan ve trend olmayan piyasa koşulları arasında ayrım yapmak için bir eşik olarak kullanılır.

Ayrıca BNB’nin temel momentum göstergeleri nötr çizgilerinin üzerinde görüldü. Örneğin token’ın göreceli güç endeksi (RSI) 63,42 iken para akışı endeksi (MFI) 65,25 oldu. Bu değerler, BNB’nin satın alma momentumunun son birkaç günde bir gerileme yaşamış olabileceğini ancak yine de satış baskısını aştığını gösterebilir.