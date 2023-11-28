Kripto Para Yükselişi Bitti Mi? Güncel Detaylı Piyasa Analizi ve BTC, BLUR Fiyat Tahminleri

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 37.200 dolar bölgesinde bulunuyor ve altcoinler destek bölgelerine indi. Direnç testlerinin ardından geri çekilmelere alışığız ve BTC haftalardır daha yüksek seviyelerde destek seviyeleri oluşturuyor. Şimdi de 36.500 dolar üzerinde sabit kalması fiyatın 40.000 dolara devam edebileceğine dair inancı destekliyor.

Kripto Para Yükselişi Bitti Mi?

Bitcoin fiyatıyla birlikte altcoinlerin yaşadığı yükselişe alışan yatırımcılar heyecanlı. Kripto paraların kümülatif değeri 7 Kasım’dan bu yana yükselen bir paralel kanal içinde artış yaşıyor. 24 Kasım tarihinde 1,42 trilyon dolara ulaşan kümülatif değer direnç bölgesinde retle karşılaştı. TOTALCAP dün 1,38 trilyon dolarla kanalın orta çizgisinin altına düştü. Eğer kayıplar sürerse 1,33 trilyon dolara doğru inecek fiyat trend çizgisini test edebilir.

Fakat 1,38 trilyon dolar üzerinde kapanışlar gelirse kümülatif değerin 1,47 trilyon doları test etmesi mümkün. Bitcoin ise 6 Kasım tarihinden bu yana trend çizgisinin üzerinde kalarak nihayet 24 Kasım’da 38.437 dolar zirvesini gördü. RSI düşüş eğilimine işaret ediyor.

BTC için beklenti aşağıdaki grafikte oluşan üçgenin kırılmasıyla 41.000 dolara doğru rallinin uzaması şeklinde. Ancak tersi senaryoda 36.300 dolar ve altına inebilir.

BLUR Coin Yorum

Son zamanların en iyi performans gösteren altcoinlerinden biri o oldu. Blur Coin fiyatı 18 Ekim’de azalan bir direnç trend çizgisinden çıktığından beri hızla arttı. Bu kırılma 24 Kasım’da 0,69 dolar zirvesini doğurdu. Yatırımcılar zirvenin ardından RSI’daki düşüş sapmasını fark etti ve fiyatın şaşırtıcı olmayan biçimde geri çekildiğini gördük.

BLUR düşmeye devam ederse %20 daha kayıp yaşayabilir. En yakın destekse 0,4 dolarda bulunuyor. Peki tersi senaryo için beklenti ne yönde? Düşüş tahminine rağmen ani trend dönüşü 0,8 dolarlık direncin hedeflenmesini sağlayabilir.

İkinci senaryo için BTC fiyatında ciddi bir toparlanma gerekecek. Ancak şimdilik zayıf kalan hacimler sürpriz yükseliş ihtimalini de zayıflatıyor. Eğer aylık kapanışta da fiyat yukarı yönlü atak başlatmazsa bu durum yatırımcılar kar satışlarına yönlendirebilir.