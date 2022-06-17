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Rusya Merkez Bankası Başkanından Bitcoin’e “Şartlı Yeşil Işık”

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya'nın uluslararası ticarette Bitcoin ve diğer kripto paraları kullanmasına şartlı yeşil ışık yaktı.
19:00
17 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, geçtiğimiz günlerde St. Petersburg Ekonomik Forumu’na (SPIEF) katıldı ve devlet medya kuruluşu Kommersant’ın haberine göre, Rusya’nın uluslararası ticarette Bitcoin ve diğer kripto paraları kullanması konusunda önmeli değerlendirmelerde bulundu.

“Rus Finans Sistemine Nüfuz Etmezse Mümkün”

Elvira Nabiullina, etkinlik sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kripto paraların ülkede birer hesaplama aracı olarak kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası anlaşmalarda kullanılmasına gelince, Rus finans sistemine nüfuz etmemesi halinde bu mümkün.” ifadelerini kullandı.

Nabiullina’nın etkinlikteki yaptığı açıklamanın öncesinde, Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Ksenia Yudaeva, ülkenin Bitcoin gibi ödeme yöntemlerinin “uluslararası işlemlerde ve uluslararası finansal altyapıda” kullanılmasına karşı olmadığını söylemişti.

Putin’den Yeniden Değerlendirilme Talebi

Rusya Merkez Bankası, Ocak ayında kripto paraların madenciliğinin ve ticaretinin yasaklanması teklifinde bulunmuştu. Bu teklifin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin madencilik sektöründe “rekabet avantajına” sahip olduğunu belirterek merkez bankasının teklifine açıkça karşı olduğunu söylemiş ve yeniden değerlendirme yapmalarını talep etmişti.

Putin’in yeniden değerlendirme talebine yanıt olarak, Rus hükümeti tarafından Bitcoin ve daha geniş kripto para ekosistemini düzenlemek için bir yasa tasarısı sunuldu. Aynı ay içinde Maliye Bakanlığı, ekosistemin uygun şekilde düzenlenmesini amaçlayan yasa tasarısının revize edilmiş bir şeklini sundu.

Sonuç olarak, Rus hükümeti ve para otoriteleri bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov geçtiğimiz günlerde “Buradaki asıl soru kripto paraların ne zaman, nasıl ve nasıl düzenleneceği. Şimdi hem Merkez Bankası hem de hükümet kripto paraların düzenlenmesi konusunda aktif rol alıyor.” açıklamasında bulunmuştu.

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