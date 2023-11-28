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CZ’nin Kaderi İşte Onun Ellerinde! Tarihi Ceza Davasında Eski Binance CEO’Sunu Bakın Kim Savunacak!

Özet

  • Binance eski CEO'su CZ, yurt dışına çıkma yasağına itiraz etti.
  • CZ'nin avukatı Matthew Diggs, beyaz yaka davalarında uzmanlaşmış bir eski federal savcı.
  • Yargıçlar Jones ve Tsuchida arasında CZ'nin durumuyla ilgili çatışma yaşandı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Geçtiğimiz hafta yaşanan inanılmaz olayların ardından Binance‘in eski CEO’su konumuna düşen Changpeng ‘CZ’ Zhao, Adalet Bakanlığı savcılarının kaçma riskine istinaden aldığı yurt dışına çıkma yasağı kararına itiraz etti.

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CZ’nin Avukatı Belli OlduYargıçlar Birbiriyle Çatıştı

Gerçekleşen bu itiraz, 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan CZ’nin 175 milyon dolarlık kefaletle gözaltından serbest bırakılması ve suçunu kabul etmiş olduğu suçlamalarla ilgili cezasını çekmeden önce BAE’ye geri dönmek istemesinin ardından geldi.

CZ’nin Avukatı Belli Oldu

Davis Wright Tremaine LLP hukuk firmasının ortağı Avukat Matthew Diggs, 27 Kasım’da mahkemeye yaptığı başvuruya göre Changpeng Zhao için avukatlık yapacağını paylaştı.

Diggs parlak bir geçmişe sahip. 15 yılı aşkın cezai ve hukuki düzenleme deneyimine sahip eski bir federal savcı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Geçmişte savunmakla mükellef olduğu müvekkillerine zorlu beyaz yaka davaları ve soruşturmalarında yardımcı olmuştur.

Avukatın uzmanlık alanları sağlık hizmetleri dolandırıcılığı, çevre suçları, yatırım dolandırıcılığı ve vergi kovuşturmaları gibi konuları kapsamaktadır. Sahte Talepler Yasası soruşturmalarına ve diğer hükümet yaptırımlarına karşı savunma yapmak gibi birçok karmaşık dava konusunda da başarıyla görev yaparak kendisini ispatlamıştı.

ABD hükümetinin açtığı davada CZ’yi savunan Davis Wright Tremaine ekibinin bir ferdi olarak görev yapıyordu. Bu süreçte, CZ’nin hapis cezasını ilk başışta öngörülen 10 yıldan çok daha düşük bir süreyle sınırlandırmak konusunda eski CEO’ya yardımcı olmayı amaçlayacak.

Yargıçlar Birbiriyle Çatıştı

CZ istediği sonucu mahkemeden alamadı. Bu süreçte, ABD Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones’u cezasını çekmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmesi konusunda karar vermeye ikna edemedi.

Yargıç Jones, Sulh Ceza Yargıcı Brian A. Tsuchida’nın, CZ’nin cezasının kararını beklemesi konusunda BAE’ye dönmesine izin veren kararını, teminat mektubunun koşullarına uygun olarak askıya aldı.

Eski Binance CEO’su CZ, mahkeme davacının inceleme talebini çözene kadar ABD’de ikamet etmek zorunda kalacak. Eski CEO, 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış olmasına rağmen huhuk çevrelerince yapılan yorumlarda, CZ’nin 18 aydan fazla ceza almaması yönünde görüş belirtiliyor. CZ ayrıca 50 milyon dolar ceza ödemeyi de kabul etmişti.

Konu hakkında bir yorum da Coinbase CEO’su Brian Armstrong tarafından yapıldı. CEO’ya göre Binance anlaşmasının ardından net düzenlemeler yapılmasıyla birlikte geleceğe bakılması gerektiği belirtildi..

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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