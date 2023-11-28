G20 Kuruluşu FSB’den Bir Kripto Para Raporu Daha! “Yüksek Risk” Uyarısı!

G20 ekonomilerinin düzenleyicileri, merkez bankaları ve hazine yetkililerini kapsayan küresel bir kuruluş olan Finansal İstikrar Kurulu (FSB), FTX gibi karmaşık kripto şirketlerindeki çöküşler nedeniyle finansal sistemin geneli için potansiyel istikrarsızlık konusunda sert bir uyarıda bulundu. FSB yayımladığı son raporda çok yönlü kripto şirketlerinin doğasında bulunan kırılganlıkların altı çizilirken, küresel finans ortamı üzerindeki çalkantılı etkilerini önlemek için ek önlemlere duyulan ihtiyaca vurgu yapıldı.

Düzenleyici Tedbirlerin Alınması İstendi

FSB’nin yayımladığı son rapor, özellikle FTX‘in geçen yılki çöküşünün ardından çok yönlü kripto şirketlerinin yarattığı risklere ışık tutarak bir uyarıcı görevi görüyor. Raporda ticaret ve diğer çeşitli faaliyetleri bir arada yürüten bu türden kripto şirketlerinin geleneksel finansta görülenlere benzer güvenlik açıklarını nasıl büyüterek devam yapabileceğinin altı çizildi. Söz konusu güvenlik açıkları olarak likidite uyumsuzlukları, teknolojik ve operasyonel zayıflıklar gibi konular gösterildi.

Buna ek olarak raporda çıkar çatışmalarıyla birlikte etkili kontrollerin, operasyonel şeffaflığın ve açıklamaların eksikliğinin kripto paralarla ilişkili riskleri daha da artırdığına dikkat çekti. Mevcut kanıtlar şu anda finansal istikrar ve ekonomi için sınırlı bir tehdit olduğunu gösterse de FSB gelecekteki potansiyel krizlerin önüne geçerek engellemek için proaktif önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Sınır Ötesi İşbirliği ve Geliştirilmiş Gözetim Çağrısı

Bu yılın başında FSB ve Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) kripto para faaliyetlerin denetlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmuştu. Gösterdiği bu çabaya rağmen FSB, düzenleyicilerin finansal sistem genelinde kripto para risklerinin artmasını önlemede bu tedbirlerin yeterliliğini değerlendirmelerinin gerekliliğini vurguladı.

FSB’nin yayımladığı rapor, belirlenen bilgi boşluklarını ele alarak sınır ötesi işbirliğinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini savunarak tamamlanıyor. Özellikle, hızlı teknolojik evrimle karakterize edilen bir ortamda FSB, kripto faaliyetleriyle ilişkili potansiyel risklerin önünde durmanın önemli olduğunu belirtti.

Buna ek olarak FSB, kripto paraların düzenlenmesine yönelik işbirlikçi ve küresel olarak koordine edilmiş bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruyor. Kripto para piyasası gelişerek büyümeye devam ederken, FSB’nin daha dikkatli olunması yönünde yaptığı çağrı finansal sistemin genel istikrarını korumak için düzenleyici çerçevelerin getirilmesinin artan önemini yansıtıyor.