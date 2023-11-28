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Halkbank’tan Metaverse Adımı: Güzel Hayat Programı’nda Öne Çıkan Başlıklar

Özet

  • Halkbank, 28 Kasım'da gerçekleştirdiği bir duyuru ile metaverse dünyasına adım attı.
  • Buna göre Güzel Hayat programı ile metaverse ortamında her ay farklı konular ele alınacak.
  • Dr. Sinan İbiş'in moderatör olduğu programın ilk etkinliği 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

2021 yılında kripto para piyasasında yaşanan ralli döneminde dikkat çeken en önemli sektörlerden bir tanesi metaverse sektörü olmuştu. Özellikle Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg’ün bu alanda geliştirdiği proje ve Facebook’un bu doğrultuda adını Meta olarak değiştirmesi önemli bir sürecin gelişmesini sağlamıştı. Son olarak 28 Kasım’da Halkbank, bu alanda dikkat çeken bir etkinliğin duyurusunu gerçekleştirdi.

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Güzel Hayat Metaverse’teMetaverse Programı İçin Öne Çıkan Detaylar

Güzel Hayat Metaverse’te

28 Kasım’da Halkbank resmi internet sitesinden gerçekleştirdiği bir duyuru ile Güzel Hayat Metaverse’te başlığı ile dikkat çeken bir programın duyurusunu gerçekleştirdi. Buna göre işini geliştirmek isteyen girişimciler için turizm sektörü ile başlayacak olan programda ilerleyen dönemlerde ufuk açıcı birçok konu her ay bu etkinlik dahilinde ele alınacak. Belirlenen konular doğrultusunda her ay uzman akademisyenler, sektör profesyonelleri ve sektörün önde gelen insanları bu etkinlik doğrultusunda fikirlerini metaverse ortamında katılımcılar ile paylaşacaklar.

Dr. Sinan İbiş’in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Güzel Hayat programının Halkbank Metaverse Etkinlik Merkezin’deki ilk bölümü 30 Kasım günü saat 20:30’da başlayacak. İlk bölümün konusu ise Turizm ve Bakım Ekonomisindeki Şifreler olarak belirlendi. Bu program doğrultusunda Turizm sektörünün önde gelen isimleri etkinlikte yer alacak.

30 Kasım’da gerçekleşecek olan etkinlik için Massachusetts Amherst Üniversitesi Turizm Pazarlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Uysal, Indiana Valparaiso Üniversitesi Pazarlama Geliştirme ve Marka Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Pınar ve sektörün önde gelen birçok ismi programda yer alacak.

Metaverse Programı İçin Öne Çıkan Detaylar

Programa katılmak isteyen herkes için Halkbank’ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formu açıldı. Katılım formuna sadece isim soy isim ve mail adresi bırakarak başvurabilirsiniz. Ayrıca her ay katılmak için bu isteğinizi belirtmeni yeterli olacaktır.

Bu adımın ardından etkinliğe bir gün kala katılımcılara gönderilecek olan mail üzerinden etkinliğe erişim sağlanabilecek. Etkinliğe katılım sağlanabilmesi için dizüstü ya da masaüstü bir bilgisayar tercih edilmeli, etkinliğe mobil cihazlar üzerinden katılım sağlanamıyor. Bu aşamanın ardından ise avatar seçimini yaptıktan sonra etkinliğe başarılı bir şekilde katılım sağlanabilecek.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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