Bankacılığın Geleceği Denilen Altcoin’de Yüzde 2922 Fiyat Hedefi! Analistten 3,5 Doları İşaret Eden Analiz!

Yakından takip edilen kripto para analisti EGRAG CRYPTO’ya göre, Stellar blockchain’ine ait yerel kripto para birimi Stellar Lumens (XLM) inanılmaz bir ralliye hazırlanıyor olabilir.

Analist’in XLM Tahmini

Analist, XLM’nin %2,922 artışla 3,5 dolara kadar artış yaşayabileceğini ifade etti. Gerçekleşebilecek bu yükseliş hareketi, şu anda 0,1158 dolar seviyesinde işlem gören XLM için inanılmaz sert bir yükselişi temsil edebilir.

EGRAG CRYPTO konu hakkında bir analiz yayımlasdı. Analistin sahip olduğu yükseliş tahminini, son birkaç aydaki XLM fiyat hareketi analizine dayandırıyor. Kripto para biriminin mevcut işlem aralığından çıkmaya ve sürekli bir yükseliş eğiliminde işlem görmeye hazır olduğu yönünde görüş belirtti.

Eski bir bankacı tarafından kısa süre önce XLM’nin XRP ile birlikte ödeme ve bankacılık sistemini altüst edeceğine dair görüşlerini paylaştığını hatırlatmak faydalı olabilir. EGRAG tarafından öngörülen bu fiyat hareketi de yükselişin ilk adımı olabilir. Geçtiğimiz günlerde bir Ripple yetkilisinin de

EGRAG CRYPTO’nun izlediği temel göstergelerden biri Fib Circle 1.414’tür. Bu, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır.

EGRAG CRYPTO, Fib’in 1.414 seviyesinde sürekli olarak XLM’e destek seviyesi görevi gördüğünü ortaya koyuyor. Bu eğilimin devam edebileceğine dikkat çeken analist XLM’in şu anda bir sonraki Fib Circle 1.414 destek seviyesine yakın bir fiyattan işlem gördüğünü de belirtti.

XLM 3,5 Dolara Ulaşabilir mi?

Yaptığı analizde Fib düzeltme ilkelerini sadık kalan analist, XLM’nin yukarı yönlü yolculuğunun ilk hedefi olarak Fib 0,702 aralığını işaret etti. Bahsedilen fiyat seviyesi, kripto para biriminin ilerleyen dönemde yüksek seviyelere giden yolundaki ilk önemli noktayı temsil edebilir.

Bununla birlikte, analistin XLM için son fiyat hedefi daha büyük umutlara kapı aralıyordu. Sağlam bir temel sağlayan Fib 1.414 seviyesi ile, kripto varlığın kayda değer bir yükselişe başladığını ve potansiyel olarak Fib 1.618’e kadar ulaşabileceğini belirten analist, bunun da inanılmaz bir yükselişin ardından 3,5 dolar seviyesini beraberinde getireceği anlamına geliyor.

XLM’nin bu fiyat seviyesine yükselip yükselemeyeceğinin kesinliği olmasa da, kripto para piyasası yatırımcılarını şok edici fiyat hareketleriyle bilinmekte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.