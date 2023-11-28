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Son Dakika: Dev Şirket Bu Altcoine Yatırım Açıkladı, 800 Milyon Kullanıcı Var

Özet

  • TON Coin yeni yatırım aldı ve Animoca Brands ağdaki en büyük doğrulayıcı oldu.
  • 800 milyon kullanıcıya sahip Telegram kripto projesi TON Coin'i destekliyor.
  • Fiyat 2,72 dolar üzeri kapanışlarda 3 doları görebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasaları büyümeye ve bu alandaki şirketler yatırım almaya devam ediyor. Bugünkü gelişme ilgi çekiciydi. 800 milyon kullanıcısı olan Telegram tarafından desteklenen kripto para projesi Asya merkezli yatırım fonundan yatırım yaptı.

TON Coin Haberleri

Oyun ve metaverse odaklı girişim sermayesi şirketi Animoca Brands, TON ekosistemine yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırımın ardından şirket TON ağındaki en büyük doğrulayıcı oldu. Ton ekosistemi Telegram’ın desteğiyle büyümeye devam ediyor ve son günlerde TON Play yatırımcıların ilgisini çekiyor. P2E projelerine artan ilginin ortasında ekip önemli bir adım attı ve 800 milyon kullanıcısıyla Telegram’ın verdiği destek onun başarıya ulaşmasına yardımcı olabilir.

Günlerdir 2,47 dolar üzerinde kapanışlar yapamayan TON Coin fiyatı tekrar bu bölgeyi aşmaya çalışıyor. Yazı hazırlandığı sırada kritik eşiği geçen fiyat eğer haberin de desteğiyle ivmesini koruyabilirse 2,51 ve 2,6 dolar seviyelerine ulaşabilir. TON Coin 2,72 dolar üzeri kapanışlarda 3 dolarlık tepe noktayı test etme potansiyeline sahip. Bu da mevcut fiyattan çift haneli artış anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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