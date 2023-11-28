Binance’in Son Altcoin Listelemelerinin Gizemi Çözüldü! Listede KAS, ETHW, PYTH Dahil 8 Altcoin Var!

Kripto para borsası Binance, son dönemde vadeli işlemler kolu Binance Futures’da vadeli işlemlere açtığı altcoin’lerle gündemde. Son dönemde KAS, BSV, PYTH, BONK, ORBS, BIGTIME, TOKENF gibi altcoin’ler için vadeli işlemleri başlatan kripto para borsası son olarak ETHW için vadeli işlemleri başlattı. Uzmanlar Binance’in bunu risksiz şekilde kazanç sağlamak için yaptığını değerlendiriyor.

Binance’in Altcoin’ler İçin Vadeli İşlemler Planı

Şu anda Binance’de vadeli işlemlerde listelenen ancak spot tarafta listelenmeyen birçok altcoin bulunuyor. Özellikle son günlerde kripto para borsasının spottan ziyade vadeli işlemler tarafında listelemeler yapmaya yöneldiği görülüyor. Nitekim Binance kısa süre içinde KAS, BSV, PYTH, BONK, ORBS, BIGTIME, TOKENFI ve ETHW‘yi vadeli işlemlerde listeledi. Bu altcoin’leri özel yapan şey ise hiçbirinin spotta listelenmiyor oluşu.

Uzmanlar Binance’in spotta listelemediği altcoin’leri Binance Futures tarafında listeleyerek vadeli işlemlere açmasının temel nedeninin aşırı sorumluluk üstlenmeden işlem ücreti kazanabilmesi olduğunu değerlendiriyor. Nitekim de bir altcoin için vadeli işlemlerin başlatılmasının spotta listelenmesinden daha basit oluşu da bu durumu doğruluyor.

Bir altcoin’in spotta listelenmesi için kripto para borsasının o coin/token’i tutması ya da teknik eşleştirme yapması gibi birçok konuyla uğraşması gerekiyor. Uzmanlar Binance’in benimsediği bu modeli gelecekte de sürdüreceği hatta sürekli listelemelerle daha kapsamlı hale getireceği üzerinde duruyor.

Binance’in Vadeli İşlemlere Açtığı Altcoin’ler

Binance, son bir ay içinde birçok altcoin‘i vadeli işlemlere açtı. Bu altcoin’ler arasında yukarıda da değinildiği gibi spot tarafta listelenen coin/token’ler olduğu gibi listelenmeyen coin/token’ler de bulunuyor.

Kripto para borsasının son 1 ayda 50x kaldıraca kadar vadeli işlemlere açtığı altcoin’ler şu şekilde: