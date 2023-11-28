BINANCE

Binance’in Son Altcoin Listelemelerinin Gizemi Çözüldü! Listede KAS, ETHW, PYTH Dahil 8 Altcoin Var!

Özet

  • Binance, son dönemde vadeli işlemler kolu Binance Futures'da bir dizi altcoin için vadeli işlemleri başlatmasıyla gündemde.
  • Kripto para borsasının spotta listelenmeyen, ancak vadeli işlemlerde işlem gören altcoin'leri artırması tartışma konusuydu.
  • Uzmanlar bunu risksiz şekilde kazanç sağlamak amacıyla uygulanan bir strateji olarak değerlendiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para borsası Binance, son dönemde vadeli işlemler kolu Binance Futures’da vadeli işlemlere açtığı altcoin’lerle gündemde. Son dönemde KAS, BSV, PYTH, BONK, ORBS, BIGTIME, TOKENF gibi altcoin’ler için vadeli işlemleri başlatan kripto para borsası son olarak ETHW için vadeli işlemleri başlattı. Uzmanlar Binance’in bunu risksiz şekilde kazanç sağlamak için yaptığını değerlendiriyor.

İçerikler
Binance’in Altcoin’ler İçin Vadeli İşlemler PlanıBinance’in Vadeli İşlemlere Açtığı Altcoin’ler

Binance’in Altcoin’ler İçin Vadeli İşlemler Planı

Şu anda Binance’de vadeli işlemlerde listelenen ancak spot tarafta listelenmeyen birçok altcoin bulunuyor. Özellikle son günlerde kripto para borsasının spottan ziyade vadeli işlemler tarafında listelemeler yapmaya yöneldiği görülüyor. Nitekim Binance kısa süre içinde KAS, BSV, PYTH, BONK, ORBS, BIGTIME, TOKENFI ve ETHW‘yi vadeli işlemlerde listeledi. Bu altcoin’leri özel yapan şey ise hiçbirinin spotta listelenmiyor oluşu.

Uzmanlar Binance’in spotta listelemediği altcoin’leri Binance Futures tarafında listeleyerek vadeli işlemlere açmasının temel nedeninin aşırı sorumluluk üstlenmeden işlem ücreti kazanabilmesi olduğunu değerlendiriyor. Nitekim de bir altcoin için vadeli işlemlerin başlatılmasının spotta listelenmesinden daha basit oluşu da bu durumu doğruluyor.

Bir altcoin’in spotta listelenmesi için kripto para borsasının o coin/token’i tutması ya da teknik eşleştirme yapması gibi birçok konuyla uğraşması gerekiyor. Uzmanlar Binance’in benimsediği bu modeli gelecekte de sürdüreceği hatta sürekli listelemelerle daha kapsamlı hale getireceği üzerinde duruyor.

Binance’in Vadeli İşlemlere Açtığı Altcoin’ler

Binance, son bir ay içinde birçok altcoin‘i vadeli işlemlere açtı. Bu altcoin’ler arasında yukarıda da değinildiği gibi spot tarafta listelenen coin/token’ler olduğu gibi listelenmeyen coin/token’ler de bulunuyor.

Kripto para borsasının son 1 ayda 50x kaldıraca kadar vadeli işlemlere açtığı altcoin’ler şu şekilde:

  • ETHW
  • ONG
  • SUPER
  • USTC
  • 1000BONK
  • PYTH
  • BEAMX
  • KAS
  • MBL
  • NTRN
  • ILV
  • BADGER
  • STEEM
  • ORDI
  • MEME
  • TOKEN
  • TWT
  • CAKE
  • SNT
  • TIA
  • SLP
  • POWR
  • POLYX
  • GAS

You Might Also Like

Binance’den BLUR ve Bu 5 Altcoin İçin “Yeni Ekleme” Duyurusu! İşte Detaylar

Binance’in Delist Kararı Bu Altcoin’in Yüzde 42’lik Değer Kaybetmesine Neden Oldu

Sıcak Gelişme: Yeni Binance CEO’sunun İlk Açıklamaları

Son Dakika! Binance Haberi Verdi Altcoin’in Fiyatı Uçtu! Dakikalar İçerisinde Yüzde 20 Artış!

Binance Bu Altcoin’e Yatırım Yaptı, Fiyat Sıçradı!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da Bu Seviyeleri Bekleyen Analist Müjdeyi Verdi! Kısa Ömürlü
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Dev Şirket Bu Altcoine Yatırım Açıkladı, 800 Milyon Kullanıcı Var
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

LINK Coin Alım Seviyesinde Mi? Altcoinler Desteğe İniyor
CHAINLINK (LINK)
En Son Gerçekleştiğinde Bitcoin’de Meteorik Yükseliş Gerçekleşmişti! O Mum Yine Sahnede
BITCOIN (BTC)
Bankacılığın Geleceği Denilen Altcoin’de Yüzde 2922 Fiyat Hedefi! Analistten 3,5 Doları İşaret Eden Analiz!
Stellar (XLM)
Son Dakika: Dev Şirket Bu Altcoine Yatırım Açıkladı, 800 Milyon Kullanıcı Var
ALTCOIN
Lost your password?