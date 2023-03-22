Kripto para piyasalarının popüler ismine, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dava açtı! Gerekçesi ne?

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Justin Sun’a kayıt dışı menkul kıymet satma ve airdrop yapma, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu iddialarıyla dava açtı.

Justin Sun’a Dava!

SEC bir basın açıklamasında, kayıt dışı kripto para menkul kıymetleri olarak tanımladığı tronix (TRX) ve BitTorrent (BTT) token’larının satışı nedeniyle Sun, Tron Vakfı, BitTorrent Vakfı ve BitTorrent’e (şimdi Rainberry olarak biliniyor) dava açtığını bildirdi. Düzenleyici ayrıca sanıkların TRX’in ikincil piyasasını “kapsamlı bir yıkama ticareti” planı aracılığıyla “sahte bir şekilde manipüle ettiğini” iddia etti.

Ajans ayrıca Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Lil Yachty, Ne-Yo, Akon ve Michele Mason’a TRX ve BTT’yi tanıttıkları iddia edilen rolleri nedeniyle, kendilerine bunun için para ödendiğini açıklamadan yasadışı propaganda suçlamalarıyla dava açıyor.

Geçen yıl Grenada’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki büyükelçisi olarak atanan Justin Sun, kendi çalışanlarının 600.000’den fazla TRX ticaretine katılmasını” sağlayarak, SEC’in iddiasına göre, TRX’in ticaret hacmini ticaret planı aracılığıyla kontrol ettiği iki kripto para ticaret platformu hesabı arasında yapay olarak şişirmeye çalıştı.

SEC İddiaları!

Ajans, bu alım satım işlemlerinde günlük 4,5 milyon ila 7,4 milyon TRX arasında işlem yapıldığını belirtti. SEC konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu plan, Sun’ın sağladığı iddia edilen önemli miktarda TRX arzı gerektiriyordu. İddia edildiği gibi, Sun ayrıca TRX’i ikincil piyasaya satarak yasa dışı, kayıt dışı teklifler ve token satışlarından 31 milyon dolarlık gelir elde etti.

SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, davanın kripto para yatırımcılarının kayıt dışı menkul kıymetlerle karşılaşabileceği potansiyel risklerin bir örneği olduğunu belirterek şunları söyledi: