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  •   Değer Artışı Saatler İçerisinde Çift Hanelere Ulaştı: Son Dönemlerin Popüler Altcoin’i Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi!

Değer Artışı Saatler İçerisinde Çift Hanelere Ulaştı: Son Dönemlerin Popüler Altcoin’i Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi!

Özet

  • Temmuz ayının ortalarında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Stellar (XLM) geçen haftaki düşüşlerin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.
  • Stellar (XLM), saatler içerisinde %15'e varan bir yükseliş kaydederek 0,16 dolar seviyelerine ulaştı.
  • Kaydettiği yükselişler ile birlikte günün öne çıkan kritp para birimleri arasında yer alan Stellar (XLM), 0,17 dolar direncine de önemli ölçüde yaklaşmış oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:01
27 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Temmuz ayının ortalarından bu yana güçlü bir yükseliş başlatan Stellar (XLM), geçen hafta düşüşe geçmesinin ardından yeniden yükselişe geçti ve gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydederek 0,16 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu son değer artışlarının ardından Stellar (XLM), piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak günün en çok yükselen altcoin’leri arasında yer aldı.

Son Dönemlerin Popüler Altcoin’i Yeniden Yükselişte

Ripple davasında çıkan XRP kararı, başta XRP olmak üzere kripto para piyasasının Temmuz ayının ortalarında yükseliş yönlü bir ivme yakalamasına neden oldu. XRP’deki çarpıcı yükselişin yanı sıra bu süreçte Solana (SOL), Stellar (XLM), Cardano (ADA) ve Polygon‘da (MATIC) da yüksek oranlarda değer artışları kaydedildi.

Ancak lider kripto para birimi Bitcoin’in 31.500 dolar seviyelerine ulaşmasının ardından yeniden düşüşe geçmesi, kripto para piyasasının da yönünü aşağı çevirmesine yol açtı. BTC, yeni haftaya da düşüş ile başladı ve 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’nin 30.000 doların altına gerilemesiyle birlikte yeniden düşüşe geçti ve değer kayıplarına hız kazandırdı.

Öte yandan geçen hafta piyasanın düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte düşüşe geçen Stellar (XLM) ise yönünü yeniden yukarı çevirerek güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve saatler içerisinde çift haneli değer artışları kaydetti.

Değer Artışı Yüzde 17’yi Aştı

Ripple davasında çıkan XRP kararı sonrası yüksek oranlarda değer artışları kaydederek piyasanın öne çıkan popüler kripto para birimlerinden biri haline gelen Stellar (XLM), geçen haftaki düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçti. Stellar (XLM), saatler içerisinde çift haneli değer artışları kaydederek 0,16 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %15’e yakın bir değer artışı kaydederek geçmiş haftalarda birden fazla kez reddedildiği 0,17 dolar direncine de önemli ölçüde yaklaşan Stellar’ın (XLM) son 1 haftada kaydettiği yükseliş %17’yi aştı. Stellar (XLM), kaydettiği bu değer artışları ile birlikte piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında hem günün hem de haftanın yüzdelik olarak en çok yükselen altcoin’leri arasında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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