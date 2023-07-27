Binance, CEO Changpeng Zhao (CZ) ve kripto para borsasının eski baş uyum sorumlusu Samuel Lim, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘nun (CFTC) kendilerine açtığı davanın düşürülmesini talep etmek için harekete geçmelerinin ardından mahkemeden tarafların yanıt dilekçeleri sunmaları konusunda tarih değişikliğine gitti.

Mahkeme Cevap Dilekçeleri İçin Son Tarihleri Değiştirdi

Mahkeme, başlangıçta hem Binance‘e hem CZ’ye hem de Lim’e 27 Temmuz’a kadar davanın reddini desteklemek üzere ayrı ayrı dilekçe sunma hakkı tanımıştı ancak son dakika kararı ile verilen bu tarih değiştirildi. CFTC için son tarih 22 Eylül’e, Binance için 35 sayfa ile sınırlı olacak şekilde son tarih 23 Ekim olacak şekilde değiştirildi. Yeni tarihler davanın düşürülme sürecinin gelecek yıla kadar uzayabileceği anlamına geliyor.

Dava, CFTC’nin Binance’in ABD müşterilerine kayıt yaptırmadan kripto para türevlerini alıp satmasına izin verdiği iddiası çevresinde şekillenirken, federal düzenleyici kurum bunun Emtia Borsası Yasası’nın ihlali olduğunu savunuyor. Binance ise CFTC‘nin konuyla ilgili herhangi bir yargı yetkisinin olmadığını savunarak yasa ihlali iddiasına karşı çıkıyor

CFTC davasına ek olarak Binance, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından açılan bir soruşturmayla da karşı karşıya ve çok yakında DoJ’un soruşturmayı tamamlayarak kripto para borsasına dava açacağından endişeleniliyor

Binance’in Üzerindeki Baskı Artıyor

CFTC karşısında yasal mücadele verecek olan Binance’i DoJ‘un açacağı davanın şok etkisi yaratacağı iddia ediliyor. ABD dışında düzenleyici kurumların baskısı altında zor bir dönemden geçen Binance’e DoJ’un dava açmasının hem kripto para borsası hem de kripto para piyasası için geniş ve kapsamlı etkileri olacağı değerlendiriliyor.

Binance, kendisine dönük açılan davalar ve yeni açılabilecek davalar karşısında yapacağı yasal savunmasını güçlendirmek için bir süredir eski SEC ve DoJ yetkililerini hukuk ekibine katıyor. Kripto para borsası son olarak hukuk ekibine eski DoJ Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı M. Kendall Day’i kattı. Öte yandan DoJ da savcı ve hukuk uzmanlarından oluşan ekibini genişletmekle meşgul ve kripto üzerinde gözetimde bulunması ve soruşturmaları yürütmesi için yeni bir Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi kurdu.

Açılan davadalarda önergeler ve yanıtlar için son tarihler yaklaşırken, yasal işlemlerin ne yönde evrileceği ve Binance’in ABD pazarındaki durumu belirsizliğini koruyor.