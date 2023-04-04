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  •   Şimdi Geldi! Binance Fan Token Yeni Ortalık Açıklaması! Binlerce Dolarlık Kazanç!

Şimdi Geldi! Binance Fan Token Yeni Ortalık Açıklaması! Binlerce Dolarlık Kazanç!

Binance borsası yeni hizmetini duyurdu. Fan token alanında daha büyük müjdeler kapıda olabilir.
13:11
4 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fiyattan bağımsız olarak kripto para şirketlerinin odaklanması gereken ana konu işlerini daha iyi hale getirmektir. Binance bu noktada önemli adımlar atıyor. Günlük tartışmaların ötesinde sistemlerini iyileştirmek ve daha ileri taşımak için mücadele veriyor. Biraz önce yeni ortağıyla yepyeni bir platform başlattı. Peki bu platform ne işe yarayacak?

FC Shakhtar Fanverse

Binance Fan Token, FC Shakhtar ile iş birliği içinde FC Shakhtar Fanverse’i başlattığını duyurdu. Bu, FC Shakhtar taraftarları için tasarlanmış yepyeni bir platformdur ve kullanıcılar burada çeşitli taraftar katılım etkinliklerine katılabilecek, özel NFT airdroplarına ve indirimlere erişebilecek. Başlangıç olarak, kullanıcılar FC Shakhtar Fanverse‘de farklı etkinliklere katılarak 36.000 USDT’ye kadar token kuponu ödüllerini paylaşabilirler. FC Shakhtar formaları ve FC Shakhtar maçlarına biletler gibi daha fazla taraftar ödül de dağıtılacak.

FC Shakhtar Fanverse deneyimi için kullanıcıların 6 Nisan tarihine kadar FC Shakhtar Fanverse’te bir Fanverse Pasaportu talep etmeleri gerekmektedir.

Binance Fanverse Pasaportu Nasıl Alınır?

Tüm Binance kullanıcıları, FC Shakhtar Fanverse’de bir hakka sahip olacak. Bununla Binance kullanıcıları fanverse’deki herhangi bir ücretsiz Maç Tahmini yarışmasına ücretsiz olarak girebilecek. Deneyim Pasaportuna sahip kullanıcılar ayrıca, favori takımlarının takım kararlarını etkilemek için katılabilecekleri Oylama Anketlerinde iki oy hakkına sahip olacaklar.

Binance Fan Token

Kripto dünyasında fan token denildiğinde akla iki şirket geliyor. Birincisi Binance diğeri ise Socios. Fan tokenler kripto paraların genelinden ayrı olarak değerlendirilmelidir. Onların fiyatını etkileyen şey makro ekonomik gelişmelerden daha çok takımlarının şampiyonluk ihtimalidir. Eğer bir takımın şampiyonluğu kesinleşiyorsa tokeninin de fiyatının artmaya başladığını görürüz. Şampiyonluğunu ilan ettiğinde ise genelde fiyat bir sonraki sezon başına kadar düşer.

Bu yönüyle fan tokenler eğer yeterince büyük bir kitleye ulaşırsa ayı piyasalarında Binance gibi borsalar iyi gelir akışı sağlayabilir. Müsabakalar ayı sezonunda da devam ediyor ve taraftarlar takımlarını desteklemek, kazanç elde etmek ve takımının kararlarına yön vermek için fan tokenlere ilgi gösterebilir. Önümüzdeki dönemde Binance borsasının bu alanda daha fazla adım attığını görebiliriz.

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