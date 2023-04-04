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Kripto para yatırımcında kaldıraç, potansiyel yatırım getirisini artırmak için ödünç alınan fonların kullanılması anlamına gelir. Kaldıraçlı işlemler yatırımcıların piyasada yalnızca kendi sermayeleriyle yapabileceklerinden daha büyük pozisyonları elde etmelerine olanak tanır.

Örneğin, bir yatırımcının yatırım hesabında 1.000 $ olduğunu ve şu anda 50.000 $’dan işlem gören 1 Bitcoin satın almak istediğini varsayalım. Kaldıraç olmadan, tüccar yalnızca 0,02 Bitcoin (1.000/50.000) satın alabilir. Ancak, 10x kaldıraç kullanırsa, 10.000 $ (10 x 1.000) değerinde bir pozisyonu kontrol edebilir ve 0,2 Bitcoin (10.000/50.000) satın alabilir.

Kaldıraç potansiyel karı artırabilirken, aynı zamanda artan riski de beraberinde getirir. Piyasa yatırımcının pozisyonu aleyhine hareket ederse yatırımcılar kayıplar yaşayabilir. Öte yandan yatırımcının normalden daha fazla kazanç sağlamasına olanak tanıyabilir. Başlangıçta deneyimsiz yatırımcıların küçük kaldıraç oranlarıyla işlem yapmaları önerilir. Kaldıracın kârı artırmanın garantili bir yolu olmadığını ve yalnızca ilgili riskleri anlayan deneyimli yatırımcılar tarafından kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, şeffaf ve adil kaldıraç seçenekleri sunan saygın ve güvenilir bir kripto alım satım platformunu dikkatle seçmek çok önemlidir. Bu noktada karşımıza en güvenilir 2 seçenek çıkıyor: Bitmex ve Binance.

Binance Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?

Binance, potansiyel kârlarını artırmak isteyen yatırımcılar için kaldıraçlı alım satım seçenekleri sunan 2017 yılında kurulmuş popüler bir kripto para borsasıdır. Binance’de nasıl kaldıraç kullanılacağına dair adım adım bir kılavuz bulabilirsiniz. Binance‘de eğer bir hesabınız yoksa kaldıraçlı alım satım özelliklerini kullanmak için bir hesap oluşturmanız ve hesap doğrulama sürecini tamamlamanız gerekir. Bu, kişisel bilgilerin ve kimlik doğrulama belgelerinin sağlanmasını içerir. Hesabınız doğrulandıktan sonra, kullanmayı planladığınız alım satım çiftlerine bağlı olarak hesabınıza kripto para veya itibari para yatırabilirsiniz. Binance, depozit için çok çeşitli kripto para birimlerini ve itibari para birimlerini destekler.

Binance Kaldıraç Nedir?

Hesabınıza para yatırıldıktan sonra Binance’deki sol üst köşede yer alan alım satım kısmına tıklayın gidin ve alım satım yapmak istediğiniz alım satım çiftini seçin. Binance, BTC/USDT, ETH/USDT ve diğerleri dahil olmak üzere kaldıraç işlemleri için çeşitli alım satım çiftleri sunar. Alım satım çiftinizi seçtikten sonra, kullanmak istediğiniz kaldıraçlı alım satım miktarını seçin. Binance, alım satım çiftine bağlı olarak 1x’ten 125x kaldıraca kadar çeşitli kaldıraçlı alım satım seçenekleri sunar. İşlem yapmak istediğiniz tutarı girin ve varlığı satın almak (long) mı yoksa satmak (short) mı istediğinizi seçin. Emir detaylarınızı inceleyin ve emrinizi göndermek için “Al” ya da “Sat” seçeneğine tıklayın. Binance, piyasa koşullarına ve seçtiğiniz kaldıraçlı alım satım seçeneğine bağlı olarak emrinizi gerçekleştirecektir.

Bitmex Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?

Bitmex ise uzun yıllardır dünyanın en çok işlem hacmine sahip kripto para borsalarından ve Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto paraların kaldıraçlı (leverage) alış-satış işlemlerinin (margin) yapılabildiği BitMEX borsası yeni kullanıcıları platforma kabul ediyor. Kaldıraçlı bitcoin borsalarından biri olan platform, günlük 10 milyar dolar aşan işlem hacmiyle Bitcoin dışında; Ethereum, Litecoin, Ripple ve Cardano gibi önemli kripto paraları içeriyor. Platform üzerinden kaldıraç uygulamasıyla 100 kata kadar bitcoin ve kripto paralarla margin işlemi yapılabiliyor. Başka bir ifadeyle, bakiyenizin 100 katına kadar alım-satım işlemi yapılabiliyor. Eğer az bir miktar Bitcoin’e sahipseniz ve Bitcoin’in yukarı veya aşağı doğru hangi yönde gideceğini tahmin edebiliyorsanız Bitmex borsasında başarılı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Bitcoin kaldıraçlı işlem yapmak için, önce Bitmex para yatırma kısmından Bitcoin bakiyesi yükleyin, sonrasında 1 ile 100 arasında kaldıraç oranınızı belirleyin ve sonra BUY veya SELL kısmından pozisyon açmak istediğiniz BTC fiyat değerini (limit price) girerek order (emir) gönderin. Bitcoin değerinin yükseleceğini düşünüyorsanız BUY ile, Bitcoin değerinin düşeceğini düşünüyorsanız SELL ile emir göndermeniz gerekir. Aslında Bitmex’te işlem yapmak bu kadar kolay, kolay olmayan tarafı ise doğru yönü tahmin edebilmek. Eğer başarılı tahmin yaptıysanız pozisyonu kapatarak karı realize (karı almak) edebilirsiniz. Eğer tahmininiz başarısızsa zararı azaltmak için en uygun noktadan pozisyonu kapatmanız gerekecektir. Kişiselleştirilebilir trade arayüzü ile ön plana çıkan BitMEX’e göz atmanızı öneriyoruz. Ayrıca bu linkten üye olan herkes ilk 6 ay boyunca %10’luk komisyon ücreti indirimi kazanabilir. Üye olduktan sonra bir kaç dakikanızı harcayarak Bitmex’te kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Kimlik onayı basit bir şekilde sitedeki talimatları takip ederek yapılabiliyor. Kimlik onayı Bitmex’te yasal ve güvenli bir şekilde işlem yapmak için getirilmiş zorunlu bir uygulamadır.