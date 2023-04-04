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Soğuk cüzdan (cold wallet), özel anahtarları çevrimdışı olarak saklayan bir kripto para cüzdanı türüdür. Soğuk cüzdanlar bitcoin ve kripto paraları saklamak için son derece güvenli bir yoldur. Soğuk cüzdanlar bazen “soğuk depolama” cüzdanları olarak da adlandırılır.

“Soğuk” terimi, cüzdanın internet bağlantısının kesilerek bilgisayar korsanlığı veya diğer çevrimiçi tehdit risklerinin azaltılmasını ifade eder. Bu, internete bağlı olan ve bu nedenle çevrimiçi saldırılara karşı daha hassas olan “sıcak” cüzdanların yapamadığı bir durumdur. Aşağıda anlatıldığı gibi çeşitli soğuk cüzdan türleri mevcuttur.

Kağıt cüzdanlar, özel anahtarlarınızı bir kağıt parçasına yazdırmayı ve güvenli bir yerde saklamayı içeren bir soğuk depolama biçimidir. Kağıt cüzdanlar kripto para saklamanın güvenli yollarından biri olarak kabul edilse de hırsızlık, yangın veya su hasarı gibi fiziksel tehditlere karşı savunmasız olabilirler. Çevrimdışı bilgisayar cüzdanları, çevrimdışı bir bilgisayarda bir cüzdan oluşturmayı ve özel anahtarları bu bilgisayarda saklamayı içerir. Donanım cüzdanları ise özel anahtarları çevrimdışı olarak saklayan bir USB belleği andıran fiziksel cihazlardır ve dijital varlıkları saklamak ve bunlara erişmek için en güvenilir yolların başında gelmektedir.

Bitcoin Soğuk Cüzdan Nasıl Alınır?

USB tarzı cihazlar ve kredi kartı boyutundaki cihazlar dahil olmak üzere çeşitli soğuk cüzdanlar mevcuttur. Soğuk cüzdanlar genellikle kripto para saklamanın en güvenli yollarından biri olarak kabul edilse de, varlıklarınızı korumak için önlemler almak yine de önemlidir. Buna yedekleme ve kurtarma seçeneklerinizi güvenli bir yerde tutmak, cihaz yazılımınızı güncel tutmak ve soğuk cüzdanınızı kullanırken bilgisayarınızın ve internet bağlantınızın güvenli olduğundan emin olmak dahildir. Bazı popüler soğuk cüzdan markaları arasında Ledger gibi markalar bulunmaktadır.

Kripto para soğuk cüzdanlarını 2016 yılından beri üreten bir şirket olan Ledger, kullanıcıların kripto para birimlerini güvenli bir şekilde saklamalarını, yönetmelerini ve transfer etmelerini sağlamak için tasarlanmış bir cihazdır. Ledger, dünya çapında birçok farklı kripto para birimini desteklemektedir ve kullanıcıların cihazlarında birden fazla kripto para birimini depolamasına olanak tanır.

Ledger soğuk cüzdanı, bir USB bellek gibi tasarlanmıştır ve kullanıcıların kripto para birimlerinin özel anahtarlarını güvenli bir şekilde saklamalarını sağlayan bir özel çipe sahiptir. Bu özel anahtarlar, kullanıcının kripto para birimlerinin sahipliğini doğrular ve işlemlerin onaylanmasını sağlar. Ledger cihazları, entegre bir ekran ve kullanıcı arayüzü ile birlikte gelir, bu da işlemlerin doğrulanmasını ve onaylanmasını daha kolay hale getirir. Kullanıcılar, cihazlarına bağlandıklarında kendi PIN kodlarını girebilir ve kripto para birimlerinin transferi gibi işlemleri onaylamak için cihazın ekranındaki talimatları takip edebilirler. Sonuç olarak, Ledger cüzdanı, kullanıcıların kripto para birimlerini güvenli bir şekilde saklamalarını, yönetmelerini ve transfer etmelerini sağlayan özel bir cihazdır. Bu cihazlar, kripto para birimlerini daha güvenli bir şekilde saklamaya çalışan kripto para yatırımcıları için ideal bir seçenektir.

Soğuk cüzdanlar genellikle büyük miktarlarda kripto para bulunduran ve varlıkları için maksimum güvenlik sağlamak isteyen yatırımcılar tarafından kullanılır. Bununla birlikte, kripto para varlıklarını çevrimiçi tehditlerden korumak isteyen herkes tarafından da kullanılabilirler. Soğuk cüzdanlar yüksek düzeyde güvenlik sağlarken sık sık alım satım veya işlemler için o kadar da uygun olmayabilirler.