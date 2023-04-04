Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılı ortasında 40 milyar dolarlık ekosistemiyle birlikte bütün bir kripto piyasalarını tep taklak etti. Do Kwon ve ekibi risklerini doğru ayarlamadıkları, UST üzerindeki algoritmik riskleri yeterince düşünmediği için tüm kripto para piyasalarının düştüğünü gördük. Üstelik Kwon aynı hatayı daha önce de yapmış ve bunu gizlemişti.

Terra Davası

Terraform Labs kurucusu Do Kwon‘u temsil eden avukatlar, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) eylemlerinin yasaları ihlal ettiğini savundu. Avukatlara göre Kwon, ABD yetki alanında değil. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvurularda Terraform Labs’in Singapurlu bir şirket olduğu ve Kwon’un da Singapur’da ikamet ettiği belirtiliyor. Avukatlar, Terraform Labs‘ın faaliyetlerinin büyük ölçüde küresel olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü olmadığını savunduğu talepte SEC’in eylemlerinin diğer mahkemelerin kararlarıyla çeliştiğini savunuyor.

“Kwon, ABD ile sınırlı teması olan açık kaynaklı bir yazılım geliştirme şirketi olan Terraform’un CEO’sudur. Şirketin işlerinin çoğu esasen küreseldir ve özellikle ABD’ye yönelik değildir.”

Kwon, şaşırtıcı derecede uzun bir süre gizlenmeyi başardıktan sonra Karadağ’da tutuklandı ve artık hakim karşısında. Yine de onu ve ekibindeki diğer üyeleri savunmak için harekete geçen avukatları bulunuyor.

LUNA Coin Geleceği

Terraform Labs’ın kurucu ortağı Daniel Shin kısa süre önce sorgulanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Kendisine, yurtdışındaki meslektaşlarıyla hiç temasa geçip geçmediği gibi sorular soruldu. Şirketin tamamı yetkililer tarafından soruşturma altında. Singapur Polisi kısa süre önce bir bütün olarak şirket hakkında bir soruşturma başlattı. Bu nedenle, çeşitli ülkelerde Do Kwon ve diğerlerini soruşturan yetkililer var. Kwon ve ekibinin çeşitli istismar, ihmal ve suçlarına dair somut deliller bulunuyor.

Tüm bunların birleştirdiğimizde Terra yönetiminin paçayı kurtarması pek mümkün görünmüyor. Ve yönetimi parmaklıklar ardından olan bir altcoinin geleceği de pek parlak olmayacaktır. Uzun süredir LUNA ile zarar eden yatırımcılar kayıplarının telafisi umuduyla Do Kwon hakkındaki gelişmeleri takip ediyor. Kwon ise bugüne kadar soruşturma, dava iddialarını hep reddetti ve başka bir şey yapmadı. Peki sonuç? Kaçak durumdayken Karadağ’da yakalandı.